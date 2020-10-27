تحمى من سرطان الكبد وجفاف العين.. فوائد تناول القهوة يوميا

يعشق الكثير من الأشخاص تناول القهوة، ولكن يظل البعض يتخوف من تناولها يوميا.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق واستشارى القلب عن فوائد تناول القهوة يوميا،من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال إن القهوة تمنع حدوث أزمات القلب وجلطات الشرايين، وتساهم في الوقاية من السكتات الدماغية وجلطات المخ.

وأكد عميد معهد القلب السابق ان القهوة تقي من تليف الأعصاب والالزهايمر والعته المبكر وتمنع سرطان الثدي والقولون، ومفيدة للكبد وتمنع سرطان الكبد

ولفت الانتباه الى ان القهوة لها فائدة كبيرة فى علاج الاكتئاب وأصحاب مرض السكر، وتمنع جفاف العين، و تساهم في الوقاية من بعض العدوي الميكروبية المستعصية