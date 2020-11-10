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فن

حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:04 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
نفى المسرحى الكبير، ناصر عبد المنعم، إصابة الفنانة القديرة عبلة كامل بمرض السرطان، كما أشيع خلال الساعات الماضية.

وكتب عبد المنعم، عبر صفحته بموقع فيس بوك: كل ما يثار حول صحة الفنانة القديرة عبلة كامل، مجرد  شائعات وأكاذيب، وهى بخير والحمد لله.

وأضاف ناصر عبد المنعم: تأكدت بنفسي من ذلك، وتواصلت مع صديقي الفنان الكبير أحمد كمال.

وتابع: متى تنتهي ظاهرة بعض الصحفيين والإعلاميين الذين يفبركون الموضوعات والأخبار  بحثا عن عن المتابعات واللايكات والنجاحات الوهمية على السوشيال ميديا؟!".

يذكر أن بعض الشائعات قد طالت الفنانة الكبيرة عبلة كامل مؤخرا حول حالتها الصحية، ولكنها لم تؤكد أو تنفي بنفسها. 

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