حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان

نفى المسرحى الكبير، ناصر عبد المنعم، إصابة الفنانة القديرة عبلة كامل بمرض السرطان، كما أشيع خلال الساعات الماضية.





وكتب عبد المنعم ، عبر صفحته بموقع فيس بوك: كل ما يثار حول صحة الفنانة القديرة عبلة كامل ، مجرد شائعات وأكاذيب، وهى بخير والحمد لله.





وأضاف ناصر عبد المنعم: تأكدت بنفسي من ذلك ، وتواصلت مع صديقي الفنان الكبير أحمد كمال.





وتابع: متى تنتهي ظاهرة بعض الصحفيين والإعلاميين الذين يفبركون الموضوعات والأخبار بحثا عن عن المتابعات واللايكات والنجاحات الوهمية على السوشيال ميديا؟!".