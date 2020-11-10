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فن

بعد شائعة إصابة عبلة كامل بـ السرطان.. أول رد من نقابة المهن التمثيلية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
عبلة كامل
عبلة كامل
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سعيد فراج
رد الفنان إيهاب فهمي -وكيل نقابة المهن التمثيلية- عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان، بمراحله الأخيرة. 

وكتب إيهاب فهمي، عبر حسابه على فيسبوك: «الست  عبلة كامل بخير ونرجو عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة  وزى الفل وبصحة جيدة  والحمد لله». 

يأتي ذلك بعدما حسم الفنان أحمد كمال -الزوج السابق للفنانة القديرة عبلة كامل- ما تردد مؤخرًا حول إصابتها بمرض السرطان (الخبيث) ومصارعتها له في مراحلها الأخيرة، إذ نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تكذيبًا للخبر المتداول. 

وكتب أحمد كمال في منشوره، على فيسبوك: «الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة ، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم ، كذب وخداع  ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة ، علي حساب فنانة كبيرة». 

بدأت عبلة كامل حياتها الفنية، حينما شاهدها المخرج يوسف شاهين حيث رشحها للاشتراك في فيلم "وداعا بونابرت" عام 1985 ثم شاركت في فيلم "الطوفان" للمخرج بشير الديك، ثم مع محمد صبحي حيث رشحها معه في مسرحية "وجهة نظر"، والتي أثبتت من خلالها تفوقا وتألقا كبيرا فقد جسدت دور الفتاة الكفيفة وبرعت في تجسيد الدور بما يحمله من تركيز في نظرة عينيها.

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