مدافع سوهاج ينضم إلى المنيا لمدة موسمين

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي المنيا في إتمام التعاقد مع إسلام طارق لاعب سوهاج لتدعيم لصفوف الفريق بالموسم الجديد من دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.
ووقع إسلام طارق علي عقود انضمامه لصفوف المنيا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، في حضور شديد قناوى المدير الفنى للفريق، وأمير مختار مدير إداري، وسامر سيد إداري.
وسبق أن أعلن أنه شديد قناوي المدير الفني للمنيا عن التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين لتدعيم صفوف الفريق وهم محمد جمال، ومحمد أبو رتيبة، وفيصل غريب، وأيمن شوقي، ومحمود عاطف ميسي، ومحمد السيد ميخا .
كما يضم الجهاز الفني للمنيا هذا الموسم كلاً من: شديد قناوي مديرا فنيا، عمر جمال مدربًا عامًا، احمد يحيى مدربًا، محمد إسماعيل مدرب حراس مرمى، الدكتور وائل حسين طبيب الفريق، الدكتور محمد السيد أخصائي علاج طبيعي، مصطفى حركات مُدلكًا، أمير مختار مديرًا اداريًا، سامر سيد إداريًا، تحت إشراف المستشار أحمد عمر نائب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.