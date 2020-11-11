الإسعافات الأولية لمرضى الصرع

تعرف منظمة الصحة العالمية الصرع على أنه اضطراب مزمن يصيب الدماغ ويتأثر به الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويتميز بحدوث نوبات متكررة، وهي عبارة عن نوبات وجيزة من الحركة اللاإرادية التي قد تخص جزءًا من الجسم (جزئية) أو الجسم كله (عامة) وتحدث بشكل متكرر للمريض، ويصاحبها أحيانًا فقدان الوعي والتحكم في وظائف المثانة أو الأمعاء.

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وفي بعض الأحيان يكن الشخص المصاب بالصرع معرضا لخطر الإصابة ببعض المضاعفات الخطيرة خاصة عندما يكن في المواصلات أو فى مكان عام بمفرده، ويكن في هذا التوقيت في أمس الحاجة لمساعدة الآخرين.





ذكر موقع "drugs " أنه ليس من الضروري الاتصال بالطبيب فور إصابة شخص ما بنوبة صرع خاصة " أنه ليس من الضروري الاتصال بالطبيب فور إصابة شخص ما بنوبة صرع خاصة الصرع الجزئي حيث يمكن مساعدته ببعض الخطوات البسيطة:





حافظ على سلامة الشخص عن طريق إزالة الأشياء الحادة أو الساخنة من المتناول.

- مساعدة وإرشاد الشخص بعيدًا عن حركة المرور.

- طمئن الآخرين القريبين منك إذا كنت تعلم أن الشخص يعاني من نوبة ، حتى يتمكنوا من فهم الموقف.

- إذا كان الشخص مضطربًا ، ابق على مسافة آمنة.

- إذا كان الشخص يعاني من حركات جسمية قوية ومفاجئة وكان مستلقيًا ، فضع وسادة أو ملابس مطوية أسفل رأسه.

- اجعل الشخص مستلقيا على جانب واحد لمنعه من الاختناق.

- لا تضع أي أشياء في فم الشخص المصاب بالنوبة.