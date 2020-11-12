علاج السيلوليت عند المراهقين

هناك مجموعة واسعة من العلاجات التجميلية لتحسين مظهر البشرة. قد يكون لبعضها نتائج مؤقتة ولها آثار جانبية أيضًا. عادة ما يكون لطرق العلاج المركبة نتائج إيجابية أكثر.

يمكنك اختيار أي من طرق العلاج التالية، بعد استشارة طبيب أمراض جلدية معتمد. وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن خيارات العلاج الأكثر فعالية لالتهاب النسيج الخلوي تشمل وتتمثل فيما يلى:





1. فقدان الوزن

قد يساعد فقدان الوزن في جعل السيلوليت أقل وضوحًا لدى بعض الأشخاص. ومع ذلك ، فإن الجلد المترهل بسبب فقدان الوزن قد يجعله أكثر وضوحًا في حالات قليلة. اطلب مساعدة الخبراء للحصول على خطة مناسبة لخسارة الوزن للمراهق.





2. تمرين

يساعد النشاط البدني على استبدال الأنسجة الدهنية بالعضلات وبالتالي قد يجعل السيلوليت أقل وضوحًا.





3. العلاج بالموجات الصوتية

يستخدم العلاج بالموجات الصوتية موجات صوتية من محول (جهاز محمول باليد) فوق الجلد. يساعد في تقليل الخلايا الدهنية وتحسين لون البشرة . قد يلزم إجراء العملية بنظام غذائي وممارسة الرياضة. قد يتطلب العلاج عدة جلسات.





4. العلاج بالليزر

العلاج بالليزر طفيف التوغل هو طريقة استئصال بالليزر تستخدم ألياف الليزر الرقيقة التي يتم إدخالها تحت الجلد. يدمر الليزر عصابات الأنسجة الليفية التي تربط الخلايا الدهنية وتثخن الجلد، مما يجعل السيلوليت أقل وضوحًا. يمكن أن تستمر نتائج هذه الطريقة لمدة ستة أشهر إلى سنة.

