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أخبار البلد

مصر تنظم أول مسابقة جمال فى الشرق الأوسط للمراهقات

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:53 م
صدى البلد
محمد صبحي
تحلم كثير من الفتيات بالمشاركة فى مسابقة ملكة جمال مصر أملا فى التتويج باللقب، إلا أن أعمارهن الصغيرة قد تقف حاجزا أمام ذلك حيث تشترط معظم المسابقات أن تتجاوز الفتاة ال١٨ عاما، ولهذا يناسبهن مسابقة ملكة جمال المراهقات أو miss teen Egypt 2018، التى تنظمها مصر لأول مرة في الشرق الأوسط.

ويقول فكرى سعيد المدير الوطنى لمسابقة miss teen international على مستوى مصر والشرق الأوسط، فى تصريحات صحفية اليوم، إن الفتاة التى سيقع عليها الاختيار فى المسابقة ستمثل مصر فى المسابقة العالمية التى من المقرر إقامتها في الهند ديمسبر المقبل، موضحا أن الإعلان عن التفاصيل وشروط اختيار المتسابقات سيعلن عنها فى وقت لاحق بشكل تفصيلى، حيث إن أهم تلك الشروط أن يتراوح سن المتقدمة للمسابقة من ١٤ ل١٩ عاما.

جدير بالذكر أن فكرى سعيد له عدة تجارب فى عالم ملكات الجمال بمصر والعالم، حيث تعاون مع منظمى مسابقة Miss Intercontinental، The Top Model of the World، كما عمل بمجال السياحة وتنظيم المؤتمرات والحفلات ما سهل له مهمة التعاون مع مسابقات عالمية كالسابق ذكرها.

يذكر أن تارا عماد الفنانة المصرية كانت قد حصلت فى وقت لاحق على لقب ملكة جمال مصر للمراهقات ولكن دون إقامة مسابقة، حيث حصلت على اللقب وسافرت لتمثيل مصر بالمسابقة الدولية، فمثلت مصر بمسابقة اسمها miss global teen، وهى تختلف عن المسابقة المقرر إقامتها خلال أيام بمصر والتى تحمل اسم miss teen Egypt، وتشارك الفائزة بها فى مسابقة miss teen international.
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