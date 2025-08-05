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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لا تفتح فمك قبل القراءة .. دليل التعامل مع مشاكل غضروف الفك

لا تفتح فمك قبل قراءة هذا! دليل التعامل مع مشاكل غضروف الفك
لا تفتح فمك قبل قراءة هذا! دليل التعامل مع مشاكل غضروف الفك
أسماء عبد الحفيظ

آلام غضروف الفك، أو ما يُعرف باضطراب المفصل الصدغي الفكي قد تكون مزعجة جدًا وتؤثر على الأكل، والكلام، وحتى النوم والتعامل معها يتطلب فهم الأسباب واتباع خطوات واضحة لتقليل الألم والوقاية من تفاقمه.

كيفية التعامل مع آلام غضروف الفك؟

لا تفتح فمك قبل قراءة هذا! دليل التعامل مع مشاكل غضروف الفك

وقدم الدكتور يسري محمد طبيب الأسنان مجموعة نصائح هامة حول تخفيف آلام غضروف الفك.

نصائح لتخفيف آلام غضروف الفك في المنزل

لا تفتح فمك قبل قراءة هذا! دليل التعامل مع مشاكل غضروف الفك
  • كمادات دافئة أو باردة
  • ضع كمادة دافئة على الفك لمدة 15-20 دقيقة لتخفيف الشد العضلي
  • أو كمادة باردة لتقليل الالتهاب والتورم
  • تجنب الأطعمة الصلبة أو القاسية
  • مثل الجزر النيء، المكسرات، العلكة
  • تناول أطعمة لينة وسهلة المضغ شوربة، بطاطس مهروسة، زبادي
  • عدم فتح الفم بشكل كبير
  • تجنب التثاؤب المفرط أو الضحك بقوة
  • عند التثاؤب غطّ فمك وحاول دعمه بيدك لتقليل التمدد
  • التقليل من التوتر والقلق
  • لأن التوتر يؤدي لشد عضلات الفك وطحن الأسنان
  • جرّب تمارين التنفس أو التأمل أو الاسترخاء
  • استخدام مسكنات الألم البسيطة
  • لكن لا تستخدمها لفترات طويلة دون استشارة طبيب

متى تذهب للطبيب عند شعورك بآلام الفك؟

لا تفتح فمك قبل قراءة هذا! دليل التعامل مع مشاكل غضروف الفك

اذهب لطبيب أسنان أو طبيب مختص بالفك إذا:

  • استمر الألم أكثر من أسبوعين
  • شعرت بـ طقطقة مستمرة أو انزلاق في الفك
  • صعوبة في فتح أو غلق الفم
  • وجود تورم أو حمى
  • صداع مزمن أو ألم في الأذن مرتبط بحركة الفك

 العلاجات الطبية الممكنة لعلاج عضروف الفك

  • جبيرة للفك تُستخدم خصوصًا إذا كنت تطحن أسنانك أثناء النوم
  • جلسات علاج طبيعي: تمارين خاصة لعضلات الفك والرقبة
  • أدوية مرخية للعضلات
  • حقن البوتوكس أحيانًا في حالات الشد العضلي المزمن
  • جراحة الفك في حالات نادرة ومزمنة جدًا كحل أخير

نصيحة مهمة لعلاج آلام غضروف الفك

لا تحاول فرقعة الفك بيدك أو تجبره على الحركة، لأن ذلك قد يزيد من التهيج أو يفاقم المشكلة.

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