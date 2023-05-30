بعد توجيه الرئيس.. نقل سيدة مصابة بانزلاق في غضروف الفكين لمعهد ناصر|فيديو

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الحالة الإنسانية للسيدة «هدير» من محافظة الغربية، والتي تعاني من انزلاق في غضروف الفكين، تم نقلها إلى معهد ناصر، بعد استجابة الرئيس السيسي بعلاجها.

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن عقب عرض تقرير الحالة الإنسانية للسيدة «هدير» وحاجتها إلى عملية جراحية لتغير مفاصل الفكين، وحيثث كانت تعاني من عدم تحريك الفكين منذ عام ونصف، وكانت لا تستطيع الأكل أو الشرب بصورة عادية.

وتابعت: عقب عرض الحالة تلقينا استجابة من الرئيس السيسي بعلاج حالة هدير، تم نقلها مباشرة إلى معهد ناصر، ويتم الآن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، من أجل تجهيزها لعملية في الفكين، موجهة الشكر إلى الرئيس السيسي «شكرا يا جابر الخواطر».