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أخبار البلد

السيسي: حريصون على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علميا وفنيا

صدى البلد

شهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي جانباً من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزيـر الـدفاع والانتاج الحربي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ومسئولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقد تابع الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كافة البيانات الخاصة بالمتقدمين، ومـا حققوه مـن نتـائـج أثناء تـأديتهم مراحـل الاختبارات المختلفـة حـتـى وصـولهم إلى مرحلة الاختبار النهائي.

وفي ذلك السياق، أكد الرئيس حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علمياً وفنياً وشخصياً، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، وفقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل الفني والشخصي التي تتناسب مع طبيعة عملهم وتؤهلهم لأداء مهامهم وتحمل مسئولياتهم بكفاءة، في إطار جهود الدولة لتحديث الجهاز الإداري بالتركيز على تطوير العنصر البشري والاهتمام بالإنسان والعمل على تحقيق تحسن ملموس في مستوى تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

‏وعلى صعيد آخر، التقى  الرئيس خلال زيارته للكلية الحربية مع عدد من كبار مُربي الخيول العربية المصرية، وعدد من طلبة دورة الفروسية رقم ( 1 ) بالأكاديمية العسكرية المصرية، حيث أكد أهمية تنمية رياضة الفروسية التي تصقل العديد من الصفات الطيبة بما ينعكس إيجاباً على شخصية النشء وحياتهم العملية مُستقبَلاً.

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