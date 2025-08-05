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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شاهد| أحدث سيارة BMW مصنوعة من المخلفات

BMW iX3
BMW iX3
عزة عاطف

تستعد شركة BMW للكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة كليًا iX3 من الجيل القادم، والتي ستعرض لأول مرة الشهر المقبل ضمن فعاليات معرض ميونيخ للسيارات. 

وتعد iX3 أول طراز إنتاجي يبنى على تصميم Neue Klasse، حيث تجمع بين المدى الكهربائي الطويل، والتصميم الذكي، والمواد المستدامة.

وفقًا لبيان الشركة، تهدف السيارة إلى تقديم مدى قيادة يصل إلى 640 كيلومترًا، كما تتميز بتصميم داخلي فريد وتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة.

 مواد معاد تدويرها

BMW اعتمدت نهج "التصميم الدائري"، أي إعطاء الأولوية لاستخدام المواد الثانوية في صناعة السيارة. ومن أبرز الأمثلة:

  • 33% من السيارة مصنوعة من مواد معاد تدويرها
  • أغطية المقاعد تُصنع من ألياف PET معاد تدويرها
  • غطاء المحرك وحجرة التخزين الأمامية تحتوي على 30% من البلاستيك البحري (مثل شبكات الصيد القديمة والحبال)
  • 80% من الألومنيوم في مكونات العجلات معاد تدويره، وكذلك 70% من خام العجلات نفسها

البطارية: يعتمد نظام الجهد العالي على 50% من الكوبالت والنيكل والليثيوم الثانوي، وتستخدم مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج خلايا البطارية وموادها.

أعلنت BMW أنها نجحت في خفض انبعاثات الكربون في سلسلة التوريد بنسبة 35%.

وذكرت أن السيارة تُعوض انبعاثاتها البيئية بعد سنة واحدة من الاستخدام، أو ما يعادل 21,500 كيلومتر من القيادة.

من المتوقع أن يبدأ إنتاج iX3 في وقت لاحق من هذا العام، على أن تبدأ عمليات التسليم بعد ذلك بفترة قصيرة.

BMW iX3 السيارات الكهربائية Neue Klasse إعادة تدوير الألومنيوم معرض ميونيخ للسيارات

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