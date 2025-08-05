الفتيات يتصدرن المشهد في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ

شهدت لجنة "إنصاف سري" الإعدادية بمنطقة الزيتون، اليوم الثلاثاء، مشاركة لافتة من الفتيات في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث توافدت أعداد كبيرة منهن منذ الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع، وسط أجواء من الحماس والانضباط.

وتصدرت الشابات المشهد الانتخابي داخل اللجنة، ما يعكس درجة الوعي السياسي المتنامي بين الفتيات، وحرصهن على أداء واجبهن الوطني والمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من العمل النيابي.

وشهد محيط اللجنة تنظيم جيد، وتعاون واضح بين قوات التأمين والناخبين، مما ساهم في تسهيل عملية التصويت وانسيابية الحركة داخل اللجنة.

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).

وتوزع اللجان في محافظة القاهرة 544 لجنة، وفى القليوبية 367 لجنة، وفى الدقهلية 723 لجنة، وفى المنوفية 469 لجنة، وفى الغربية 654 لجنة، وفى كفر الشيخ 442 لجنة، وفى الجيزة 492 لجنة، وفى الفيوم 297 لجنة، وفى بني سويف 371 لجنة، وفى المنيا 476 لجنة، وفى أسيوط 371 لجنة، وفى الوادى الجديد 60 لجنة، وفى سوهاج 507 لجنة، وفى قنا 304 لجنة، وفى الأقصر 147 لجنة، وفى أسوان 190 لجنة، وفى البحر الأحمر 67 لجنة، وفى الشرقية 844 لجنة، وفى دمياط 130 لجنة، وفى بورسعيد 50 لجنة، وفى الإسماعيلية 135 لجنة، وفى السويس 41 لجنة، وفى شمال سيناء 45 لجنة، وفى جنوب سيناء 18 لجنة، وفى الإسكندرية 320 لجنة، وفى البحيرة 633 لجنة، وفى مرسى مطروح 127 لجنة.