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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تخالف الشرعية الدولية.. الرئاسة الفلسطينية ترفض تصريحات رئيس النواب الأمريكي

نبيل ابوردينة
نبيل ابوردينة
محمود نوفل

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابوردينة أن  تصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي بشأن السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية مرفوضة وتخالف الشرعية الدولية.

وشدد ابو ردينة في تصريحات له إلي تصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي استفزازا لدول العالم التي اجتمعت على حل الدولتين.

وفي وقت سابق ؛قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن إرهاب المستوطنين المتواصل في الضفة الغربية، وآخرها في قرية عقربة جنوب نابلس، حيث استشهد شاب وأصيب 7 آخرون برصاص المستوطنين، بالإضافة إلى الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، تصعيد خطير يأتي استكمالا لحرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف أبو ردينة في بيان، له ، إن هذا التصعيد مدان ومرفوض، ويعكس إرهابا منظما بحماية سلطات الاحتلال ودعمها، بهدف إفشال جميع الجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار وعودة الاستقرار والهدوء إلى المنطقة.

وقال "نحن نحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الأعمال الإرهابية"، ونطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان الإسرائيلي قبل فوات الأوان، وإجبار سلطات الاحتلال على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي إذا أرادت حقا تحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد أن السلام الحقيقي والدائم يتم من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة، مشددا على أن الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية تعكس الإرادة الدولية الحقيقية لوقف الحرب وتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم، والالتزام بالشرعية الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم ،لأن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه في ظل استمرار هذا العدوان.

الرئاسة الفلسطينية نبيل ابوردينة مجلس النواب الامريكي الضفة الغربية السيادة الاسرائيلية

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