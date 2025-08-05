صحيفة بريطانية تكشف فساد عضو لوردات في التحريض على فلسطين

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية ، فساد لعضو برلماني بريطاني يقوم بالتحريض على المناصرين لفلسطين.

وذكرت الصحيفة ، أن عضو فى مجلس اللوردات حث الوزراء البريطانيين على اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ حركة "فلسطين أكشن"، بناءً على طلب شركة دفاع أمريكية توظّفه مستشارًا.

ووجّه ريتشارد دانات، القائد السابق للجيش البريطاني، رسالةً خاصة إلى وزيرين في وزارة الداخلية البريطانية يطلب منهما معالجة "التهديد" الذي تُشكّله المجموعة بعد استهداف نشطائها مصنعًا عام 2022.

وكان اللورد دانات مستشارًا يحصل على أجر من الشركة منذ عام 2022.

وأدى تورط دانات بعد الهجوم على المصنع في ويلز إلى مزاعم عُرضت لاحقًا في المحكمة بأنّ اللورد كان "يسعى للتأثير" على التحقيق الجنائي مع نشطاء حركة فلسطين.