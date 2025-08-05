رئيس الوزراء: تطوير الغزل والنسيج يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الصناعة المحلية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج.



وقال رئيس الوزراء إن اللقاء يُعقد في إطار المتابعة المستمرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بتطوير صناعة الغزل والنسيج، والعمل على إعادتها لسابق مجدها، تعظيمًا لما نمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا الصدد، مضيفاً أن الاهتمام بهذه الصناعة يأتي بالنظر لدورها الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مجالات الصناعة المحلية، هذا إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ورفع القدرة التنافسية والتصديرية للمنتجات المصرية في مختلف الأسواق العالمية.

واستعرض وزير قطاع الأعمال العام الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، مشيراً إلى الانتهاء الكامل من مختلف مكونات المرحلة الأولى من مراحل التطوير، بينما تجاوز معدلات تنفيذ المرحلة الثانية نسبة 76%، موضحاً أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير لهذه المرحلة خلال شهر أكتوبر القادم، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة بحلول شهر أبريل من العام المقبل.

ولفت "شيمي" إلى أوجه التعاون مع القطاع الخاص، موضحاً أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تسعى حاليًا لتنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة شاملة تستهدف الشركات التابعة على جميع المستويات، سواء من الجانب الفني أو المالي أو الإداري أو التسويقي.

وأكد أنه يتم بحث الفرص الاستثمارية وسبل التعاون مع القطاع الخاص لكل شركة من شركات القابضة للقطن و الغزل والنسيج والملابس، وذلك لتحقيق أهداف رئيسية تشمل خلق فرص عمل مستدامة، وتقليل نسبة البطالة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة وتسعى الشركة إلى استغلال الأصول غير المستغلة.