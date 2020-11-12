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محافظات

أورام الأقصر تنظم ورشة حول "استدعاء التمريض"... صور

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
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شمس يونس

نظمت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، فعاليات ورشة عمل حول نظام استدعاء التمريض بالتعاون مع شركة ميدكس الشرق الأوسط الوكيل الحصري لرولاند بورج الأمريكية، وذلك في إطار جهود مجلس أمناء المستشفى لتقديم الخدمات بأحداث أساليب العلم والتكنولوجيا، واستحداث طرق العلاج والتميز في عمل المنظومة الطبية بالتزامن مع قرب افتتاح قسم الأطفال الجديد  تحت شعار صعيد بلا سرطان.

ورشة العمل التي حضرها جميع أعضاء الهيئة الطبية والهندسية داخل مستشفى شفاء الأورمان، تضمنت مشاهدة محاكاة كاملة لهذا النظام، وماهية الفوائد التي سوف تعود على المستشفى وتدارك جميع الملاحظات الهندسية وفنيات التشغيل الطبي والإدارى للوصول إلى أقصى استفادة يمكن الوصول إليها، ويكون غاية في تحقيق قصة نجاح مع كل مقاول ومورد وليكن جزء من هذا النجاح مع كامل فريق عمل في سباق الخير.
المهندس خالد فاروق، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بالمستشفى، أوضح أن نظام استدعاء التمريض من أهم أنظمة الإتصال في المنشآت الصحية، حيث أنه وسيلة التواصل الأساسية بين المرضى وطاقم التمريض، كما أن النظام يمكنه تقييم أداء طاقم التمريض من خلال نظام التقارير.

واشار فاروق إلى أن شركة ميدكس الشرق الأوسط (وكيل حصري لرولاند بورج الأمريكية) تعد من أقدم وأقوى الشركات العاملة في هذا المجال من خلال أطقم فنية مدربة ومتخصصة ومنتجات عالية الجودة أمريكية المنشأ مما يضيف إلى مستشفى شفاء الأورمان قيمة هو إتباع المعايير الدولية واختيار أنسب الحلول التكنولوجية، وذلك لتكون أعمدة النجاح للحصول على أعلى شهادات لتقديم الخدمة الطبية وقياس مؤشرات الأداء المنظومة الطبية.
أورام الأقصر تنظم ورشة حول "استدعاء التمريض"... صور
أورام الأقصر تنظم ورشة حول "استدعاء التمريض"... صور
أورام الأقصر تنظم ورشة حول "استدعاء التمريض"... صور
أورام الأقصر تنظم ورشة حول "استدعاء التمريض"... صور

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