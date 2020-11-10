بيت الشعر بالأقصر يفتتح عامه السادس بأمسية شاعر الحب والوطنية جمال بخيت

أقام بيت الشعر بالأقصر، أمسية شعرية استضاف فيها الشاعر جمال بخيت وقدم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر والذي بدأ بالترحيب بضيف الأمسية وبجمهور الحاضرين.





ثم قرأ من سيرة الشاعر الضيف، الشاعر جمال بخيت شاعر مصري، من مواليد 29 يناير 1954. تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم صحافة عام 1979. عمل في مجال الصحافة، بدأ كتابة الشعر الغنائي منذ أواخر السبعينات، وكتب عشرات اﻷغاني البارزة، منها (آدم وحنان، أم الضفاير، اتحدي لياليك، حسك في الدنيا يابا)، كما أصدر العديد من الدواوين، من أبرزها (دين أبوهم، شباك النبي على باب الله، أهل المغنى).









بدأ الشاعر جمال بخيت بالحديث عن سعادته بوجوده في مدينة من أعظم المدن في العالم وربما أعظمها على حد قوله مستعيرًا جملة هيردوت "الكرنك هي أعظم كلمة في كل لغة" مثمنًا المبادرة الكريم ولسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمّد القاسمي حاكم الشارقة بإنشاء ورعاية بيوت الشعر في سائر البلاد العربية ومنها بيت الشعر بالأقصر ثم بدأ في إلقاء باقة من قصائده المتنوعة في الوطن والغزل والفلكلور:

تعرف تتكلم بلدي .. وتشم الورد البلدي

وتعيش الحلم العصري .. يبقي انت أكيد المصري

تعرف بالعربي تنادي .. باسم الله وباسم بلادي

نورك للعالم يسري.. يبقي انت اكيد المصري

المصري حبيب متحمس.. لو حتي بدقة يغمس

لوجاله حبيب يرتاح له.. لو جاله حسود بيخمس

ويقوله اتفضل شهدي

تعرف تتكلم بلدي..

ومن قصيدة "مسحراتي العرب"





مسحراتى العرب

طفل وصبى وعجوز

يشبه نجيب محفوظ

والعقل لما يفوز

على كل ليل مهزوز

وينور القاهرة

الهادرة القادرة

لما فى لحظة تعوز

يملى هوانا المسك

ويدلنا الاربسك

على اول التنوير

****

طفل وزمانة عسير

بالجبه والقفطان

يتهز فى الازهر

ويرتل القرأن

تتثبت الاركان

****

القيروان تمتد

فى المغرب الانسان

****

عود الخليج يشتد

بالبر والاحسان

سيف المدد ينزل

زى اكتمال الحل



