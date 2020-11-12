أوبو تعتزم إطلاق هاتف جديد ضمن سلسلة Reno5 5G

تستعد شركة أوبو Oppo العالمية، لإطلاق سلسلة هواتفها الأحدث Reno5 5G، والتي أشارت التسريبات السابقة أنها ستحتوي على إصدارين هم النسخة العادية والنسخة الـ Pro، ولكن كشفت قوائم Geekbench عن إصدار جديد سينضم إلي تشكيلة أوبو عند الإطلاق.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، رصد جهاز جديد يحمل رقم الطراز PDSM00 على قوائم Geekbench، والذي يحاكي تصميمه إصدار الـ Pro، بسلسلة Reno5 5G، حيث سيعمل بمعالج من نوع Dimensity 1000+، مع ذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 11.





وحسبما ورد في التسريبات، من المتوقع أن يشمل هاتف رينو5 على بطارية تبلغ سعتها 4200 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات، إلى جانب شاشة ستكون من نوع OLED، مع معدل تحديث للشاشة بقدرة 60 هرتزا في الثانية.





ووفقا للتسريبات، وستعمل سلسلة أوبو رينو5 بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Snapdragon 775G، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وستكون مصحوبة بكاميرا رئيسية فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرتين إضافيتين بدقة 2 ميجابيكسل.





ومن المتوقع أن يحتوي هاتف Reno5، على كاميرا بدقة 64 ميجابكسل، كما سيقدم دعما للشحن السريع بقدرة 65 واط، كما سيعمل هاتف أوبو الجديد مع أحدث إصدار من واجهة المستخدم ColorOS، مرتكزة على نظام التشغيل الأحدث Android 11، وسيتم إطلاقه بأربعة خيارات لونية هي الأزرق والأسودوالأحمر الأبيض.