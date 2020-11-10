أوبو تطلق نسخة خاصة من هاتف Oppo Reno 4 باسم مو صلاح .. سعر ومواصفات .. صور

قررت شركة أوبو الصينية، إصدار نسخة خاصة من هواتف Oppo Reno4 ، باسم نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى لكرة القدم، محمد صلاح، وذلك تكريما له بعد أن أصبح سفيرا للعلامة التجارية الخاصة بشركة أوبو، فى مصر والشرق الأوسط، وصدرت النسخة تحت اسم Oppo Reno4 Mo Salah Edition أو هواتف Oppo Reno4 نسخة مو صلاح.





وبحسب موقع GSMArena فإن مواصفات مجموعة الهواتف التى هى عبارة عن هاتفى Opp Reno 4 و Oppo Reno 4 Pro لم تتغير، ولكن قررت الشركة تغيير شكل وتصميم الهواتف من الخارج، حيث أصدرت الشركة باللونى الرمادى والأحمر لتكون متناسبة بدرجة أكبر مع الجانب الرياضى، الذى يناسب محبى كرة القدم، كما يعمل الهاتف بشبكة الجيل الرابع من الاتصالات 4G .









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ويتوفر هاتف Oppo Reno4 Mo Salah Edition فى مصر على موقع شركة أوبو الرسمية بنسخة 8 جيجا بايت رام من الذاكرة العشوائية، و 128 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية، بسعر حوالى 420 دولار أمريكي، اى ما يعادل 6590 جنيه مصرى.





وجاء هاتف Oppo Reno 4 Pro الهاتف الأغلى والابرز فى السلسلة بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع E3 Super AMOLED، مع سرعة تحديث 90 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى نوتش على هيئة ثقب فى أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.









ويحتوى هاتف Oppo Reno4 Pro على معالج من نوع Snapdragon 720G، بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت.





ويمتلك هاتف Oppo Reno4 Pro بطارية كبيرة سعة 4000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع من خلال منفذ USB-C، بقوة 65 واط بفضل الشاحن الخارق SuperVOOC 2.0.



