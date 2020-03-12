محمد صلاح سفيرا لـ هواتف OPPO فى الشرق الأوسط

أعلنت شركة أوبو الصينية عن توقيعها مع محمد صلاح اللاعب الأفضل في أفريقيا ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، ليصبح بطلًا لحملاتها الإعلانية وسفيرًا لعلامتها التجارية في مصر والشرق الاوسط .





وتستعد أوبو للإعلان الرسمي عن هاتف Reno3 Pro في مؤتمر يعقد في 18 من مارس المقبل، ودعت الشركة محمد صلاح للظهور كسفير للعلامة التجارية من خلال تقديم حملات إعلانية .





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أن الشركة قالت فى تغريدة عبر تويتر :"محمد صلاح هو سفير علامتنا التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، و نحن معجبون بشخصيته الملهمة، ويضرب مثالًا عندما يتعلق الأمر بتحقيق الأهداف والأحلام، والتي تعد جزء من سياستها".









وأوضحت أوبو أن المهارات التي يتمتع بها محمد صلاح يمكن مقارنتها بسلسلة Reno3 القادمة من خلال قدرات التصوير الفائقة التى يتميز بها الجهاز، وعرض فيديو تشويقى للهاتف يظهر فية نجم ليفربول.





و يضم الإصدار الجديد كاميرة أمامية مزدوجة في نوتش بأعلى الشاشة بدقة 44 ميجابيكسل، والذي يستخدم للمرة الأولى في الهواتف الذكية، وتأتي الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل.



