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تكنولوجيا

محمد صلاح سفيرا لـ هواتف OPPO فى الشرق الأوسط

الخميس 12/مارس/2020 - 10:01 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة أوبو الصينية عن توقيعها مع محمد صلاح اللاعب الأفضل في أفريقيا ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، ليصبح بطلًا لحملاتها الإعلانية وسفيرًا لعلامتها التجارية في مصر والشرق الاوسط .

وتستعد أوبو للإعلان الرسمي عن هاتف Reno3 Pro في مؤتمر يعقد في 18 من مارس المقبل، ودعت الشركة محمد صلاح  للظهور كسفير للعلامة التجارية من خلال تقديم حملات إعلانية .

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أن الشركة قالت فى تغريدة عبر تويتر :"محمد صلاح هو سفير علامتنا التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، و نحن معجبون بشخصيته الملهمة، ويضرب مثالًا عندما يتعلق الأمر بتحقيق الأهداف والأحلام، والتي تعد جزء من سياستها".

Liverpool FC forward Mohamed Salah becomes Oppo ambassador

وأوضحت أوبو أن المهارات التي يتمتع بها محمد صلاح يمكن مقارنتها بسلسلة Reno3 القادمة من خلال قدرات التصوير الفائقة التى يتميز بها الجهاز، وعرض فيديو تشويقى للهاتف يظهر فية نجم ليفربول.

و يضم الإصدار الجديد كاميرة أمامية مزدوجة في نوتش بأعلى الشاشة بدقة 44 ميجابيكسل، والذي يستخدم للمرة الأولى في الهواتف الذكية، وتأتي  الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل.

بالإضافة لتقنية الشحن السريع VOOC Flash 4.0 بقدرة W30، و بذاكرة وصول عشوائية سعة 4 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف ميزة كارت ذاكرة خارجية.
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