أوبو تطلق أول هاتف بكاميرا تحت الشاشة.. فيديو

كشفت تسريبات أن شركة أوبو الصينية تعتزم إطلاق أول هاتف لها بكاميرا سيلفى تحت الشاشة، حيث لن يحصل الهاتف على أى نوتش أو ثقوب فى الشاشة، وهو ما يعد ثورة جديدة فى عالم الكاميرات الأمامية.





وبحسب موقع Gizmochina التقنى الصينى فإن أوبو أعلنت للمرة الأولى عن هاتفها الذى يأتى بكاميرا تحت الشاشة العام الماضى، حيث عرضت نموذج أولى له، كما أكدت أنه سيأتى بدقة فائقة، حيث سجلت براءة اختراع للهاتف، حيث من المتوقع أن يأتى الهاتف تحت اسم OPPO Ace3 .





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وسيأتى هاتف أوبو OPPO Ace3 بتصميم دائرى للكاميرا فى الخلف، كما أن كاميرا السيلفى الموجودة تحت الشاشة ستكون فى أسفل الشاشة، وليست فى الأعلى، حيث من المتوقع أن تتفوق الكاميرا على كاميرا هاتف Axon 20 5G الذى يعتبر أول هاتف صدر بكاميرا تحت الشاشة.





ومن المقرر أن تأتى معظم هواتف العام القادم بكاميرات تحت الشاشة، حيث ستكون سمة أساسية فى معظم الهواتف، حيث ستأتى هواتف سامسونج Galaxy S21 ، و كذلك هواتف Galaxy Z Fold 3 القابلة للطى، كما أعلنت شاومى أنها ستطلق قريبا هاتف بكاميرا سيلفى تحت الشاشة.





ومنذ أيام، أعلنت أوبو رسميا عن هاتفها Oppo K7x الذى أتى بشاشة 6.5 بوصة، من نوع من نوع LCD، وخمس كاميرات، كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابيكسل مع أربع عدسات خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، ومعالج من نوع Dimensity 720، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ مساحتها 128 جيجابايت، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.

ويوضح الفيديو النموذج الأولى الذى أعلنت عنه الشركة العام الماضى، وكشفها عن بعض خصائص الهاتف



