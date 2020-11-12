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مرأة

دراسة تطمئن كبار السن.. هذه العناصر تحميكم من كورونا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:30 م
دراسة تطمئن كبار
دراسة تطمئن كبار السن .. هذه العناصر تحميكم من كورونا
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة علمية جديدة عن عناصر غذائية يمكن أن تحمي كبار السن من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا المستجد، وهما فيتامين  وأوميجا 3.

وأجريت الدراسة على 2000 متقاعد وأكثر، بعد تناول هذه العناصر الغذائية، وهل يوجد آثار جانبية أم لا.

ووجد الفريق العلمي في جامعة "زيوريخ" في سويسرا أن العنصرين هامين يمكن إدخالهما في النظام الغذائي، لديهما القدرة على تعزيز جهاز المناعة بشكل كبير لدى كبار السن ومنع إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كشف التحليل الذي أجراه فريق الدراسة لنحو 2157 من الرجال والنساء الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 70 وما فوق أن مستخدمي عنصر "أوميجا 3" وفيتامين "د" كانوا أقل عرضة للإصابة بالعدوى بنسبة 11% تقريبا.

وأكد خبراء التغذية، أن فيتامين د وأوميجا 3 تقلل خطر الإصابة من كورونا كما أنه تعمل على تقوية الجسم بالكامل، وتخفف أعراض الشيخوخة.

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