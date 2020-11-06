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العلماء يحددون 7 أشكال مختلفة من فيروس كورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:00 ص
العلماء يحددون 7
العلماء يحددون 7 أشكال مختلفة من فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
حدد العلماء والباحثون الطبيون، بمن فيهم باحثون من جامعة فيينا الطبية في النمسا، 7 أشكال مختلفة من فيروس كورونا COVID-19 الخفيف.

كما تدعي الدراسة أن فيروس كورونا الجديد يترك وراءه تغييرات ملحوظة في جهاز المناعة حتى بعد 10 أسابيع من اكتشاف العدوى الأولية.

بينما يعمل الباحثون والعلماء بلا كلل من أجل تطوير لقاح معتمد إكلينيكيًا والسيطرة على انتشار الفيروس القاتل، يمكن أن يكون هذا الاكتشاف الجديد تقدمًا كبيرًا في علاج المرضى وفي تطوير لقاح محتمل ضد الفيروس.

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قدم البحث عالم المناعة Winfried F Pickl وعالم الحساسية Rudolf Valenta ، وكلاهما من مركز الفيزيولوجيا المرضية وعلم العدوى والمناعة، جامعة فيينا الطبية في النمسا، ولقد جمعوا 109 نقاهة و 98 فردًا سليمًا لبدء البرنامج.

وفي الدراسة ، اكتشفوا 7 أشكال مختلفة من الأمراض لدى مرضى COVID-19 المعتدل، وشملت مجموعة الأعراض:
- أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مع حمى وقشعريرة وإرهاق وسعال.
- أعراض شبيهة بالزكام مع التهاب الأنف والعطس وجفاف الحلق واحتقان الأنف وآلام المفاصل والعضلات.
- آلام المفاصل والعضلات.
- التهاب العين والغشاء المخاطي.
- مشاكل الرئة مع الالتهاب الرئوي وضيق التنفس.
- مشاكل الجهاز الهضمي بما في ذلك الإسهال والغثيان والصداع.
- فقدان حاسة الشم والتذوق وأعراض أخرى.



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