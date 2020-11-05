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مرأة

موجة كورونا الثانية أكثر قسوة.. هاني الناظر يحذر ويقدم نصائح وقائية هامة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:31 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلدية
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حياة عبد العزيز
قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، معلومات مهمة عن الفيروس التاجي كورونا.

وأشار الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه عند ظهور فيروس كورونا في مصر بأوائل شهر مارس الماضي في نهاية فصل الشتاء، التزم الجميع بالاجراءات الاحترازية إلى حد ما وفي نفس الوقت مع دخول فصل الصيف واشتدت الحرارة في يوليو واغسطس بدا نشاط الفيروس يقل والحالات قلت كثيرا جدا واصبح تحت السيطرة.

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية أنه الان الوضع مختلف، حيث مع دخول فصل الشتاء والحالات بدأت تزداد لان الحرارة بدأت تقل والفيروس  بدأ ينشط بالاضافة لحالة الاستهتار واللامبالاة والتهاون الغريبة وعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وتابع أنه مع استمرار التهاون بـ الإجراءات الإحترازية في الشتاء فإن الوضع غير المرة السابقة تماما وقد يتضاعف عدد الاصابات بشكل اكبر بكثير، وتكون النتيجة موجة ثانية لكورونا شرسة وقاسية.

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وناشد الدكتور هاني الناظر المواطنين بمجموعة نصائح مهمة وهي 
1- الالتزام الشديد بارتداء الكمامة.
2- والحفاظ علي التباعد الاجتماعي.
3- وعدم السلام بالايدي.
4- ضرورة غسيل الايدين دائما بالماء الصابون.
5- عدم التجمعات والحفلات الاجتماعية.
6- عدم تناول طعام مكشوف في الشارع ومشاركة الاخرين طعامهم وعلينا الحرص علي تناول الطعام الصحي في المنزل.
7- الاكثار من الدعاء.

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