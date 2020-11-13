تويوتا كورولا الأكثر مبيعا في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

استطاعت سيارة تويوتا كورولا موديل 2021 أن تحقق تواجدًا كبيرًا في السوق المصري، وبالرغم من المشكلات التي يواجها العالم بشأن أزمة فيروس كرونا المستجد، تصدرت تويوتا قائمة السيارات الأعلى مبيعًا خلال الأشهر الـ9 الماضية من العام الجاري، بمعدل مبيعات تجاوز 9.812 سيارة .





تنتمي تويوتا كورولا موديل 2021 إلى فئة السيارات السيدان ذات منظومة الدفع الامامي، حيث زودت بمحرك 1600 سي سي، يستطيع ان يولد طاقة قدرها 120 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/ متر، وبفضل تلك الامكانيات الفنية يمكنها التسارع من وضع الاستعداد حتى 100بلوغ سرعة كم/ ساعة، وذلك خلال 10.8 ثانية فقط، وبلغ متوسط استهلاك السيارة نحو الوقود الى 6.8 لتر عند قطع السيارة مسافة تصل إلى 100 كم.





تميزت كورولا موديل 2021 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة، والتي تتمثل في الوسائد الهوائية "AIR BAGS"، ونظام فرامل "ABS" المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP. تويوتا كورولا موديل 2021





جاءت تويوتا كورولا موديل 2021 ب تصميم خارجي أنيق، ويظهر ذلك من خلال مقدمة السيارة التي اتسمت بالانسيابية، واضافة مفهوم أكثر عدوانية للمصابيح الأمامية، التي تم تدعيمها بإضاءة LED، وعجلات رياضية تبدأ من 15 بوصة، وتنتهي عند 17 بوصة للفئات الأعلى تجهيزا، و أيضا بمصابيح LED خلفية، مع إضافة حساسات ركن لسهولة اصطفاف السيارة.





تمتعت تويوتا كرولا 2021 داخليًا بمقصورة قيادة متطورة، تتوسط قمرة القيادة شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة لعرض الوسائط المتعددة و وسائل الملاحة، إضافة الى شاشة عدادات رقمية، ومقود حركة متطور تم تزويده بأحدث انظمة التحكم والترفية، وخاصية ضم المرايات كهربائية، وفتحة سقف للفئات الأعلى تجهيزًا.





وبلغ السعر الرسمي للسيارة تويوتا كورولا 2021 لجميع فئاتها كالتالي:

مانيوال / ACTIVE 2021 1600 CC 290.000 جنيه

اوتوماتيك / ACTIVE 2021 1600 CC 315.000 جنيه

اوتوماتيك / ACTIVE+ 2021 1600 CC 318.500 جنيه

اوتوماتيك / COMFORT 2021 1600 CC 350.000 جنيه

اوتوماتيك / COMFORT + 2021 1600 CC 353.600 جنيه

اوتوماتيك / FULL OPTION 2021 1600 CC 380.000 جنيه

FULLOPTION / اتوماتيك / فتحة سقف 2021 1600 CC 400.000 جنيه

اوتوماتيك / HIGHLINE 2021 1600 CC تربو 450.000 جنيه

اوتوماتيك / جميع الكماليات / هايبرد 2021 1800 CC 560.000 جنيه