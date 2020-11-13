Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

عودة "الليلة الكبيرة" و "صحينا يا سينا" على مسرح ساحة الهناجر

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:20 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
يعود أوبريت "الليلة الكبيرة"، والعرض المسرحى "صحينا يا سينا" للعرض يوم الأحد ١٥ نوفمبر الجارى، ولمدة ٤ أيام، علي مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن برنامج فعاليات وأنشطة قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار .

حيث تبدأ الحفلات فى الثامنة مساء بعزف السلام الجمهورى، يعقبه ولمدة ساعة، يستمتع جمهور المسرح برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .

عقب ذلك تعرض مسرحية "صحينا يا سينا" من إنتاج فرقة الساحة المسرحية برئاسة الفنان عصام الشويخ، وتدور أحداث العرض حول بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، ومايقدمونه من تضحيات فى سبيل أمن وسلامة الوطن، تأليف وأشعار خميس عز العرب، موسيقي وألحان حاتم عزت، البطولة للفنانين " خالد محمود، رندا إبراهيم، محمد عبد الوهاب، حسام رامي، باسم رمسيس، إبراهيم النعماني، تمثيل وغناء حاتم عزت"، ونجوم فرقة الساحة المسرحية، ملابس د. نهى دراج، هيئة الإخراج شريف عزت وعيد مسعد، مخرج منفذ نادية الشويخ، إخراج عصام ألشويخ .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر فعاليات برنامج "عودة الروح" لشهر سبتمبر على مسرح ساحة الهناجر

"الليلة الكبيرة " و "السيرة الهلامية" على ساحة الهناجر.. الجمعة

٣ حفلات لـ "الليلة الكبيرة والسيرة الهلامية" بمسرح ساحة الهناجر

3 حفلات لـ " الليلة الكبيرة والسيرة الهلامية" بمسرح ساحة الهناجر

افتتاح مسرحية "محل اللعب" بالهناجر

الإثنين.. انطلاق برنامج الإنتاج الثقافى لشهر أكتوبر بساحة الهناجر

ترشيحاتنا

العاهل البحريني يؤدي صلاة الجنازة على الأمير الراحل بمشاركة ولي عهده.. صور

جعلته يبكي..عجوز تحضر مفآجات صادمة لزوجها في دار المسنين.. فيديو

فيديوجراف.. التفاصيل الحقيقية لفصل طالبة بسبب «ضفاير» شعرها

رغدة تكشف لـ صدى البلد سر قلة ظهورها الإعلامي

لازمت رفعت إسماعيل.. ما هو قانون مورفي في ما وراء الطبيعة

ممسكين بأيدي بعضهما.. وفاة عروسين قبل أسابيع من حفل زفافهما.. فيديو مؤثر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع زيادة أعداد مصابي كورونا.. خبير مناعة يوضح الأسباب ويناشد بعدم الاستغناء عن الكمامة

عقار فلاجيل .. الاستخدامات والطريقة الصحيحة لتناوله

فخامة وملفتة.. شاهد أجمل فساتين أحلام على المسرح

Advertisements