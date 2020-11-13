عودة "الليلة الكبيرة" و "صحينا يا سينا" على مسرح ساحة الهناجر

يعود أوبريت "الليلة الكبيرة"، والعرض المسرحى "صحينا يا سينا" للعرض يوم الأحد ١٥ نوفمبر الجارى، ولمدة ٤ أيام، علي مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن برنامج فعاليات وأنشطة قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار .





حيث تبدأ الحفلات فى الثامنة مساء بعزف السلام الجمهورى، يعقبه ولمدة ساعة، يستمتع جمهور المسرح برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .





عقب ذلك تعرض مسرحية "صحينا يا سينا" من إنتاج فرقة الساحة المسرحية برئاسة الفنان عصام الشويخ، وتدور أحداث العرض حول بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، ومايقدمونه من تضحيات فى سبيل أمن وسلامة الوطن، تأليف وأشعار خميس عز العرب، موسيقي وألحان حاتم عزت، البطولة للفنانين " خالد محمود، رندا إبراهيم، محمد عبد الوهاب، حسام رامي، باسم رمسيس، إبراهيم النعماني، تمثيل وغناء حاتم عزت"، ونجوم فرقة الساحة المسرحية، ملابس د. نهى دراج، هيئة الإخراج شريف عزت وعيد مسعد، مخرج منفذ نادية الشويخ، إخراج عصام ألشويخ .