بيترمي من الشباك على طول.. منى زكي وتعاملها مع أولادها.. فيديو

علقت الفنانة منى زكي على الفيديوهات التي نشرتها بصحبة أولادها خلال فترة كورونا، قائلة: "ولادي لما بطلب منهم حاجة بيساعدوني ولكن لو حاجة تخصهم مبيعملوش حاجة".



وأضافت "زكي" خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلة: "أولادي هما اللي بينضفوا مكانهم والغرف الخاصة بيهم"، معقبة: أصغر واحد في ولادي هو اللي مجنني..بلطجي رسمي في نفسه ومفيش منه فايدة".



وتابعت: أنا بحب الزرع وأني أزرع وهما كمان..وأي طفل بيحب يزرع ويشوف التطور بعينه كل يوم".



وأكملت: كل واحد في أولادي بيعمل حاجة..بنتي وهي لسه صغيرة كانت لما بتسيب الجزمة في الصالون كنت برميها من الشباك على طول"، معقبة: أنا أم صارمة وحازمة مع الكل ماعدا مع آخر واحد فيهم".