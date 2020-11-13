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توك شو

بيترمي من الشباك على طول.. منى زكي وتعاملها مع أولادها.. فيديو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:01 م
منى زكي
منى زكي
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إسراء صبري
علقت الفنانة منى زكي على الفيديوهات التي نشرتها بصحبة أولادها خلال فترة كورونا، قائلة: "ولادي لما بطلب منهم حاجة بيساعدوني ولكن لو حاجة تخصهم مبيعملوش حاجة".

وأضافت "زكي" خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلة: "أولادي هما اللي بينضفوا مكانهم والغرف الخاصة بيهم"، معقبة: أصغر واحد في ولادي هو اللي مجنني..بلطجي رسمي في نفسه ومفيش منه فايدة".

وتابعت: أنا بحب الزرع وأني أزرع وهما كمان..وأي طفل بيحب يزرع ويشوف التطور بعينه كل يوم".

وأكملت: كل واحد في أولادي بيعمل حاجة..بنتي وهي لسه صغيرة كانت لما بتسيب الجزمة في الصالون كنت برميها من الشباك على طول"، معقبة: أنا أم صارمة وحازمة مع الكل ماعدا مع آخر واحد فيهم".
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