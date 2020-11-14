مش كل اللي قص شعره هيبقي شبهها.. رد مفاجئ من ريهام سعيد بعد تشبيهها بوفاء الكيلانى

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وردت من خلالها ريهام سعيد على تشبيه الجماهير لها بالاعلامية وفاء الكيلانى :"ابقي محظوظه و ليه الشرف اني اكون في نص جمالها بس قعدت كتير افكر وجه المقارنه جه منين معرفتش . مفيش اي وجه شبه ولا في الملامح و المايكب و لا ستايل اللبس . اكيد مش كل الي قص شهره هايبقي شبهها خصوصا ان شعرها طويل دلوقتي ..علي العموم من بقكوا لباب السما . بالنسبه لي التعليق ده معناه اني احلويت اوي اوي . علي العموم شكرا علي رفع المعنويات ".





وظهرت ريهام مرتدية جاكيت باللون الأبيض مع توب فضي ،وتميزت بقصة شعر قصيرة ومكياج مختلف عن إطلالتها السابقة جذب أنظار جمهورها.





و ترجع ريهام سعيد الى برنامجها الذي انطلقت منه في عام 2012 وحتى عام 2018، وحققت نجاحا كبيرا في تلك الفترة، وصنعت العديد من الانفرادات.





ويذكر أن إيقاف ريهام سعيد لمدة عام كان بسبب تصريحها عن مريضات السمنة المفرطة في برنامج "صبابا" قائلة: "الناس التخينة ميتة، و عبء علي اهلها والدولة". وهو ما دفع النائب ايهاب غطاطي، للتقدم بطلب احاطة الي رئيس مجلس النواب علي عبد العال، معتبرا ما تناولته ريهام سعيد باهانة المراة المصرية. وأجرت ريهام سعيد العديد من التغييرات في شكلها، والتي لفتت انتباه متابعيها، مما دعا البعض إلى القول إنها تقوم بتقليد الإعلامية وفاء الكيلاني من حيث تسريحة الشعر والميك اب.



