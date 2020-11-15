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رياضة

إيهاب أمين: نسعى لاستعادة مكانة مصر على الخريطة العالمية لـ السلة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:22 ص
صدى البلد
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محمد سمير
قال إيهاب أمين لاعب الأهلي والمنتخب الوطني لكرة السلة إن منتخب السلة يسعى لعودة مكانة مصر في القارة الإفريقية.

وتستضيف صالة الاتحاد السكندري مباريات المجموعة الرابعة في تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تضم مصر والمغرب وأوغندا والرأس الأخضر وتنطلق من 27 لـ29 نوفمبر.

وأضاف إيهاب أمين في تصريحات لقناة اللجنة الأولمبية الدولية: "نبني فريقًا شابًا جديدًا أثق أنه سيتولى زمام الأمور في إفريقيا قريبا

وأشار أمين إلى أن هدف مصر هو العودة إلى الخريطة العالمية لكرة السلة و المنافسة في كأس العالم و الأولمبياد وليس فقط التأهل لبطولة أفروباسكت.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة السلة تعديل موعد مباراة منتخب مصر الأولى في تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا التي تقام في نوفمبر الجاري.

كان الاتحاد المصري لكرة السلة، تلقى من الاتحاد الإفريقي موافقة على طلبه بتعديل موعد مباراة مصر في افتتاح التصفيات يوم 27 نوفمبر حتى لا تتعارض مع موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بين النادي الأهلي والزمالك.

ووافق الاتحاد الإفريقي على تعديل المواعيد، حيث تقام مباراة مصر في الخامسة والنصف مساءً بدلًا من الثامنة مساءً.

 يذكر أن اتحاد السلة برئاسة مجدي أبوفريخة، قد قرر إلغاء معسكر المنتخب في صربيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

 وتضم قائمة منتخب مصر للسلة استعدادا لتصفيات إفريقيا كلا من "أحمد عادل، يوسف شوشة، هيثم كمال، حاتم بحيري، إيهاب أمين، عمرو الجندي، محمد أبوالنصر، عمر طارق، وليد عبدالجواد، رميح سامح، أحمد حاتم، عمر هشام، أنس أسامة، مصطفى المكاوي، باسم سعيد، يوسف شحاتة، محمد عطيه "جازو"، عمر عزب".
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