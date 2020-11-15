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توك شو

الأولى لم تنته.. عوض تاج الدين يفجر مفاجأة بشأن موجة كورونا الثانية.. فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:18 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا يمكن القول بأننا دخلنا الموجة الثانية من فيروس كورونا لإن الموجة الأولى من الفيروس لم تنتهي بعد.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي، إن هذه المرحلة يوجد بها زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا وهذه الزيادة متوقعة والحالات معظمها بسيطة ومتوسطة ويتم علاجها ولم تحدث زيادة جادة حتى تقول أننا في الموجة الثانية .

وأوضح تاج الدين ، أن الحالات البسيطة تمثل 81%من الحالات والنسب لم تتغير كثيرا لافتا إلى أن ارتفاع الحالات مرتبط بكيفية التعامل معها عن طريق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية عن طريق استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي .

وتابع: إن التعامل مع حالات كورونا أصبح سهلا ولا يوجد هلع في مواجهة الفيروس والإجراءات الاحترازية نتابعها باستمرار لأننا نتعامل مع الفيروسات الصدرية .

واستكمل: أن الوسائل والتعليمات الوقائية هي الوسائل الوحيدة للحماية من الفيروس ويجب على المواطنين اتباعها. 
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