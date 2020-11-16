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اقتصاد

البورصة تبدأ تعاملها بصعود جماعي لأسهمها

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:28 ص
البورصة
البورصة
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استهلت البورصة المصرية اليوم الاثنين الموافق 16-11-2020، تعاملاتها على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، ليصل إجمالي رأسمالها السوقي إلى 627.3 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة القيادي إيجي إكس 30 إلى 10.955.82 نقطة بمعدل صعود بلغ 0.01%.

وتبعه مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة صعود بلغت 0.08% مسجلا 2.913.73 نقطة، وكذلك مؤشر إيجي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة مسجلا 1.992.15 نقطة بنمو بلغ 0.05%.

وصعد مؤشر إيجي إكس 50 بمعدل 0.12% عند 2.117.37 نقطة.

وخسرت البورصة المصرية، في ختام جلستها أمس نحو 1.8 مليار جنيه، ليغلق عند 627.232 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 10953 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2115 نقطة.
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