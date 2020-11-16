البورصة تبدأ تعاملها بصعود جماعي لأسهمها





وصعد مؤشر البورصة القيادي إيجي إكس 30 إلى 10.955.82 نقطة بمعدل صعود بلغ 0.01%.







البورصة تخسر مليارا و800 مليون جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد



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وتبعه مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة صعود بلغت 0.08% مسجلا 2.913.73 نقطة، وكذلك مؤشر إيجي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة مسجلا 1.992.15 نقطة بنمو بلغ 0.05%.





وصعد مؤشر إيجي إكس 50 بمعدل 0.12% عند 2.117.37 نقطة.





وخسرت البورصة المصرية، في ختام جلستها أمس نحو 1.8 مليار جنيه، ليغلق عند 627.232 مليار جنيه.وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 10953 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2115 نقطة.