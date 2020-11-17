محافظ الإسكندرية يوجه بتوفير الرعاية لأحد المشردين في حي العجمي ..شاهد

المستشفي لتقديم العناية الطبية اللازمة له وتوفير كافة سبل الرعاية له،





وتابع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات داخل منطقة البيطاش، وخلالها أمر بإيقاف الموظف المسئول عن الإشغالات بالحي وتحويله إلى التحقيق لتقصيره في مهام وظيفته، مشددا على رئيس الحي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المقصرين عن العمل.





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وتفقد المحافظ وحدة التحفظ الجديدة على المركبات والسيارات "الحضانة" بمنطقة أم زغيو، موجهًا المسئولين عن الوحدة بوضع مخطط واضح لنظام العمل داخل الوحدة لضمان سلامة ممتلكات المواطنين بداخلها.





وخلال الجولة؛ تابع المحافظ أعمال تمهيد طريق أم زغيو استجابة لشكاوى المواطنين، وأوضح أن الطريق يعد من الطرق الحيوية ويبلغ طوله 8 كم وعرضه 65 م، وقال: "إننا نعمل الآن على حل مبدئي من خلال تمهيد الطريق. وبعد ذلك سيتم التنسيق مع شركات المرافق الحيوية للبدء في رصف الطريق والذي يبلغ تكلفة رصفه المبدئية 400 مليون".