خالية من كورونا وتطبق الإجراءات الاحترازية.. أحمد موسى يشيد بالسجون المصرية

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بجهود الدولة في تقديم كل الاهتمام في السجون المصرية.





وأكد أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، اتباع الإجراءات الاحترازية في السجون المصرية ضد فيروس كوفيد 19.





وعقدت اليوم، الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية، حول أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، بقطاع السجون، بتوجيهات من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بحضور مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وعدد من الشخصيات الصحفية والإعلامية.









بدأت الندوة بفيلم توثيقى عن أوجه الرعاية الاجتماعية والتأهيلية للنزلاء، ودار الفيلم، حول مراعاة الحقوق الإنسانية للنزلاء، وتكملتهم للتعليم، والحصول على درجة الدكتوراة والماجستير، وتأهيل النزيل داخل السجون، وتعليمه حرفة تعينه على الحياة بعد الخروج، وفتح أبواب السجون أمام الحقوقيين والصحفيين للاطلاع على شئونة السحون، وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للسجناء، وإبداء بعض منهم لآرائهم فى الرعاية الطبية، والتوسع فى الأفراح عن النزلاء فى المناسبات المختلفة، وفقا للوائح والقانون، وتواصل التطوير وتأهيل النزلاء.





ووجه مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، الشكر لوزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، لإنشائه المبنى الجديد لقطاع السجون.





وأضاف أنه تم تطوير برامج التأهيل والرعاية، وإعلاء قيم حقوق الإنسان، بخطة جديدة، تضمنت إنشاء مبانى جديدة، وتقديم الرعاية الطبية من خلال إدارة عامة للخدمات الطبية لتحقيق مبدأ حق النزلاء فى العلاج والرعاية الطبية.





وأوضح أنه تم تنفيذ 478 عملية جراحية، مشيرًا إلى التنسيق الدائم مع القومى للتغذية، وشمول أسر السجناء فى الرعاية والمعاشات، وإعفاء أبناء النزلاء من المصروفات الدراسية، واستحداث مشروعات إنتاجية كبيرة، والتوسع فى الزيارات الخارجية للأسر، والاستجابة لنقل النزلاء، والتى بلغت 2373 استجابة فى العام الحالى، إضافة إلى منح التمتع بالانتقالات الخارجية وزيارة ذويهم لمدة 48 ساعة، ومشاركة الأبناء لزيارة آبائهم ومشاركتهم فى المناسبات المختلفة.





وأشار إلى ما تم اتخاذه من إجراءات وقائية، أحالت دون انتشار فيروس كورونا، إذ اعتمدت على منع الزيارة من أغسطس حتى أبريل 2020، ومنح إجازات لكبار السن، وتوفير أجهزة مسح حرارى، وتدعيم السجون بوحدات تدعيم ذاتى، والكشف الطبى على النزلاء الجدد، وعزلهم فى عنابر كفارة حضانة.





ولفت مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إلى الإفراج عن 21457 نزيلًا خلال 2020، منهم عدد من كبار السن، وقصيرى المدة، والحالات المزمنة، إذ تم السماح لهم بعفو رئاسى لظروفهم الصحية، وتم الإفراج عن 13 ألفًا، خلال ذات الفترة، وعقد برنامج تدريبى بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الأمراض المعدية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حول حضور النزلاء للمحاكمات.





وتابع: تجنبنا الجماعة الكاذبة، وما تروجه من أكاذيب، وتجاوزنا هذا الأمر، واتضح بشكل لا يدع مجالًا للشك أن السجون خالية تماما من أى أمراض فيروسية، ونجرى عمليات تعقيم مستمرة لقاعات الزيارة، ونوفر الكمامات للزائرين مجانا، لافتا إلى الحملات التفتيشية التى تجرى على كل السجون من قبل النيابة العامة، والتى كان آخرها، زيارة مفاجئة لسجون القناطر، يوم 14 نوفمبر الحالى، وأيضًا لسجن النساء وليمان واحد واثنين.



