أحمد موسى ناعيا اللواء ياسر عصر: ضحى بنفسه علشان يمنع كارثة

قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية لروح الشهيد الواجب اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم، والذي استشهد إثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو مسره أثناء التعامل مع حريق.





وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه :"ضحى بنفسه علشان يمنع مصيبة وكارثة كبيرة اللواء ياسر عصر".





وأكد مقدم برنامج على مسئوليتي، أنه أقيمت جنازة مهيبة في وداع اللواء الشهيد ياسر عصر، لافتا إلى أنه ضحى بروحه لانقاذ حياة المواطنين.









وشيع مئات من أهالي قرية مشتهر بمركز طوخ، اليوم الثلاثاء، جثمان شهيد الواجب اللواء ياسر عصر ، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والذي استشهد إثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو مسرة، أثناء التعامل مع الحريق بداخل الهواية، خوفًا على حياة المواطنين، بمنطقة وسط البلد.





وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بمسجد الوقف بالقرية، عقب صلاة الظهر، وحمل ملفوفا بعلم مصر، لدفنه بمقابر العائلة في القرية.





كانت غرفة النجدة، قد تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة فى شبرا، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، فى محاولة للسيطرة على الحريق.





ومع محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحريق داخل الهواية، حرص اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، على تفقد موقع الحريق، وخلال محاولاته المساعدة على إخماده، تعرض للسقوط داخل الهواية مما تسبب فى استشهاده.







