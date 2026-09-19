محافظ دمياط يؤكد على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة منظومة النظافة على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، ومديري الإدارات المعنية.

منظومه النظافه

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة النظافة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، ومتابعة آليات العمل المتبعة، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحسين مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين والمناطق المختلفة.

تكثيف اعمال النظافة

وأكد محافظ دمياط خلال الاجتماع أهمية تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة دورية، مع متابعة مستوى الأداء ميدانيًا، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات والإدارات المعنية، ووضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستدامة في منظومة النظافة بمختلف أنحاء المحافظة.