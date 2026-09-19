تداول 19 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 19 سفينة خلال الساعات الـ 24 الماضية حيث استقبل الميناء 12 سفينة، بينما غادرت 7 سفن.
وأوضح المركز الإعلامي - في بيان اليوم /السبت/ - أن إجمالي عدد السفن الموجودة حاليا بالميناء 29 سفينة.
واسترسل المركز قائلا: فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 18 ألفا و366 طنًا، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 2441 شاحنة.
وأشار البيان ، إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 33 ألفا و 139طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29101 طن.
وتابع البيان: بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 663 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الواردة 313 حاوية مكافئة في حين بلغت حاويات الترانزيت 3852 حاوية مكافئة.