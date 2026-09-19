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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كان جاى يصيف.. انتشال جثمان شاب غرق بشاطئ الهانوفيل بغرب الإسكندرية

الغريق
الغريق
أحمد بسيوني

تمكنت فرق الإنقاذ النهري، بالتعاون مع فريق «غواصين الخير» بالإسكندرية، من انتشال جثمان شاب من محافظة المنوفية، عقب تعرضه للغرق داخل مياه شاطئ السلام 1 بمنطقة الهانوفيل، غرب الإسكندرية.

جاء إلى الإسكندرية لقضاء إجازته

وكان الشاب محمد أنور الزلطة حضر إلى الإسكندرية لقضاء إجازته الصيفية، إلا أن الرحلة انتهت بواقعة غرق أثناء وجوده بشاطئ السلام 1، بشارع الجمعية بالقرب من نادي الشرطة.

بلاغ بواقعة الغرق

تلقت الجهات المعنية بلاغًا يفيد بتعرض الشاب للغرق في مياه البحر نحو الساعة السادسة صباح أمس، وعلى الفور بدأت عمليات البحث عنه في المنطقة المحيطة بموقع الحادث.

عمليات بحث بمشاركة غواصين الخير

وشاركت قوات الإنقاذ النهري وفريق «غواصين الخير» في أعمال البحث وتمشيط المياه، وسط محاولات للوصول إلى مكان الشاب بعد اختفائه داخل المياه.

العثور على الجثمان

وبعد ساعات من أعمال البحث، تمكنت فرق الإنقاذ والغواصين من العثور على جثمان الشاب وانتشاله من المياه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لنقله وفقًا لقرارات الجهات المختصة.

إخطار النيابة العامة

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات حادث الغرق، واستكمال الإجراءات القانونية.

غريق شاطئ الهانوفيل شاطئ السلام المنوفيه

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