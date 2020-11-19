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رياضة

سيد معوض: نجونا من مذبحة.. وغياب صلاح عن 4 مباريات متتالية مع المنتخب ليس طبيعيا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:36 ص
سيد معوض
سيد معوض
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قال سيد معوض المدرب المساعد لمنتخب مصر، إنه سعيد بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني على حساب توجو، واستعادة صدارة ترتيب المجموعة السابعة.


وأضاف سيد معوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الإجراءات الوقائية كانت تتم على أكمل وجه بقيادة الدكتور محمد أبو العلا الذي بذل مجهودا كبيرا خلال المعسكر وقبله، موضحًا أنه كان المسئول عن رعاية المصابين وتنفيذ البروتوكول العلاجي.


وتابع سيد معوض "معظم اللاعبين لم تظهر عليهم أعراض بينما هناك من ظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وكانت أعراض خفيفة"، موضحًا أنه يأمل أن تتحول المسحة من إيجابية لسلبية لجميع المصابين خلال الـ4 أيام المقبلة.


واستكمل حديثه، " محمد صلاح أهم لاعبي المنتخب الوطني منذ تصفيات كأس العالم 2014، وغيابه في 4 مباريات متتالية ليس طبيعيًا"، مشيرًا إلى أن اللاعب له قيمة كبيرة عالميًا، فهو غيابه مؤثر للغاية أشبه بغياب رونالدو عن البرتغال، وساديو ماني عن السنغال، ورياض محرز عن الجزائر.


وواصل حديثه، أن منتخب مصر كان في حاجة للفوز في مباراتي توجو، رغم البداية الصعبة التي واجهت الفراعنة خلال الفترة الماضية بالتحديد التي سبقت المعسكر، سواء جائحة كورونا أو ضيق الوقت في إقامة معسكرات، فضلًا عن الإصابات التي بدأت تضرب صفوف المنتخب سواء إصابات ملاعب أو عدوى كورونا.


واستطرد معوض، أنه كانت هناك حالة من عدم التجانس بين اللاعبين، ومشاركة خليط من اللاعبين في مباراة توجو خارج الأرض، لم تكن مغامرة بقدر أن الجهاز الفني كان يدرس جيدًا الأمر قبل تنفيذه، وبالفعل وفق فيه، موضحًا أنه إذا فشلت الفكرة لتحول الأمر لـ«مذبحة» وانتقادات شديدة، موضحًا أن هناك مشكلة حقيقية في السوشيال ميديا مطالبتها مشاركة لاعبين بعينهم، إلا أن اللاعبين نجحوا في إبعاد أنفسهم عن هذه الأمور تمامًا.


ووجه سيد معوض رسالة إلى عصام الحضري، بعد اعتزاله كرة القدم، مؤكدًا أنه أسطورة حقيقية حقق إنجازات كبيرة سواء مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، متمنيًا له التوفيق في الخطورة المقبلة، بينما عن نبذ التعصب، قال المدرب المساعد بالمنتخب: «أتمنى تنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع، وعدم التجاوز بين الجماهير وبعضهم وتقبل الهزيمة بصدر رحب».


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