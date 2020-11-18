عزل لاعبي المنتخب.. لجنة مكافحة كورونا: مسحة محمد صلاح اليوم غير رسمية

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا ، إن محمد صلاح يجري مسحة غدا بشكل رسمي ومسحة اليوم التي اجراها لا تتبع وزارة الصحة .





وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن محمد النني وصل مطار القاهرة وتم وضع بروتوكول العلاج وحالته بسيطة وتم اكتشافها بدون ظهور أعراض ".





وتابع حسام حسني:" سيتم التعرف على تطورات الحالة الصحية لـ أحمد حسن كوكا غدا "، مضيفا:" تم عزل لاعبي منتخب مصر وإجراء مسحات لهم وتظهر النتائج غدا".





واكمل حسام حسني:" نشهد زيادة في أعداد الإصابات فيروس كورونا خاصة مع دخول فصل الشتاء، مضيفا:" يجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا ".





ولفت حسام حسني:" الحالات البسيطة لا تحتاج إلى تدخل المستشفى وتحتاج |إلى عزل منزلي فقط والأعداد التي تعلنها وزارة الصحة هي الحالات التي طلبت تدخل وزارة الصحة".