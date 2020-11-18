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توك شو

عزل لاعبي المنتخب.. لجنة مكافحة كورونا: مسحة محمد صلاح اليوم غير رسمية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:12 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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هاني حسين
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن  محمد صلاح يجري مسحة غدا بشكل رسمي ومسحة اليوم التي اجراها لا تتبع وزارة الصحة .

وأضاف  حسام حسني في مداخلة هاتفية  مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن محمد النني وصل مطار القاهرة وتم وضع بروتوكول العلاج  وحالته بسيطة وتم اكتشافها بدون ظهور أعراض ".

وتابع حسام حسني:" سيتم  التعرف على تطورات الحالة الصحية لـ أحمد حسن كوكا غدا "، مضيفا:" تم  عزل لاعبي منتخب مصر  وإجراء مسحات  لهم وتظهر النتائج  غدا".

 واكمل حسام حسني:"   نشهد زيادة في أعداد الإصابات فيروس كورونا خاصة مع  دخول فصل الشتاء، مضيفا:" يجب الاستمرار في  اتباع الإجراءات الاحترازية  للحد من انتشار كورونا ".

ولفت حسام حسني:"   الحالات البسيطة لا تحتاج إلى تدخل المستشفى وتحتاج |إلى عزل منزلي فقط  والأعداد التي تعلنها وزارة الصحة هي الحالات التي طلبت تدخل وزارة الصحة".
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