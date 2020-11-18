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الصحة العالمية: مصر اجتازت الموجة الأولى من كورونا بـ خسائر قليلة.. والثانية أكثر خطورة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:59 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن هناك زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا مع دخول فصل الشتاء في مختلف أنحاء العالم ، مضيفا:" موسم الشتاء يكون به زيادة في حالات الإصابة بالأنفلونزا ".

وأضاف أمجد الخولي  في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي": "من الضروري اتباع المزيد من الإجراءات  الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".

وتابع امجد الخولي: "لابد من توافر الوعي المجتمعي لاتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات".

وأكمل امجد الخولي:"  خطورة الموجة الثانية  تتمثل في أنها قادمة مع موسم الشتاء وموسم الشتاء مصحوب بعدم التهوية في الأماكن المغلقة وبالتالي تزيد فرص انتقال الفيروس".

ولفت أمجد الخولي:" مصر استطاعت اجتياز الموجة الاولى بخسائر قليلة ونتمنى المزيد من الإجراءات الاحترازية، مضيفاً: "منظمة الصحة العالمية لم تعتمد اي لقاح إلى الان، ونتائج لقاح  فايزر مبشرة للغاية  ولكن هناك الكثير من التحديات وأهمها طريقة نقل اللقاح والذي يحتاج إلى تجهيزات لوجيستية".

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