الصحة العالمية: مصر اجتازت الموجة الأولى من كورونا بـ خسائر قليلة.. والثانية أكثر خطورة

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن هناك زيادة في أعداد إصابات مع دخول فصل الشتاء في مختلف أنحاء العالم ، مضيفا:" موسم الشتاء يكون به زيادة في حالات الإصابة بالأنفلونزا ". هناكزيادةفيأعدادإصابات فيروس كورونا أنحاءحالاتالإصابةبالأنفلونزا





وأضاف أمجد الخولي في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي": "من الضروري اتباع المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".





وتابع امجد الخولي: "لابد من توافر الوعي المجتمعي لاتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات".





وأكمل امجد الخولي:" خطورة الموجة الثانية تتمثل في أنها قادمة مع موسم الشتاء وموسم الشتاء مصحوب بعدم التهوية في الأماكن المغلقة وبالتالي تزيد فرص انتقال الفيروس".





ولفت أمجد الخولي:" مصر استطاعت اجتياز الموجة الاولى بخسائر قليلة ونتمنى المزيد من الإجراءات الاحترازية، مضيفاً: " منظمة الصحة العالمية لم تعتمد اي لقاح إ لى الان، ونتائج لقاح فايزر مبشرة للغاية ولكن هناك الكثير من التحديات وأهمها طريقة نقل اللقاح والذي يحتاج إلى تجهيزات لوجيستية".



