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مرأة

مجدي بدران يكشف بالأرقام مدى انتشار فيروس كورونا فى فرنسا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أسماء عبد الحفيظ

حذر الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من تكرار الأخطاء التي ارتكبتها فرنسا وأدت لانتشار فيروس كورونا، وحلل الأحداث التي أدت لانتشار الفيروس فى فرنسا وآخر ما توصلت له الإحصاءات عن انتشار الكورونا، والتي شملت المعطيات التالية:


1. إصابات كورونا بفرنسا تتعدى المليونين
2. أوروبا تتجاوز عتبة 15 مليون إصابة
3. 32 إصابة بطلقات الكورونا كل دقيقة فى فرنسا
4. الموجة الثانية تضرب فرنسا بكثافة
5. زيادة معدلات العدوى فى أطفال فرنسا
6. فرنسا سجلت رابع أعلى حصيلة لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في العالم بعد أمريكا والهند والبرازيل .
7. 45552 إصابة إضافية خلال 24 ساعة
8. عدد الوفيات في فرنسا ارتفع بواقع 437 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصبح 46273
9. سجلت فرنسا حتى الآن ومع وصول عدد الإصابات إلى 2036755إصابة مؤكدة، فإن هذا يعني تسجيل 45552 إصابة إضافية خلال 24 ساعة ،وسط ضغط جماهيرى على المستشفيات الفرنسية
10. 4854  فرنسى في وحدات العناية المركزة حاليًا
11. 33500 في مستشفيات حاليًا ، ، مما يتعدى الحد الأقصى لأعداد مرضى كورونا في المستشفيات الفرنسية 32292، الذى سجل يوم  15إبريل ، مع 6500 فرنسى كانوا حينها في وحدات العناية المركزة .
12. سجلت فرنسا أعلى معدل يومى لإصابات كورونا الجديدة يوم 7 نوفمبر  وكان  . 88790
13. كثافة إصابات الكورونا حسب تعداد السكان
• تعداد فرنسا   65328835 نسمة  ، وسجل هناك 31177 إصابة بالكورونا فى كل مليون نسمة ، الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 35255  لكل مليون نسمة ،  مقارنة ب 7179  عالميًا
14. بالرغم من تراجع الإصابات بفيروس كورونا فى كافة الفئات العمرية، الأسبوع الأول من نوفمبر، باستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن تسعة أعوام، إضافة إلى الفئة العمرية (10-19) حيث يتواصل ارتفاع معدل الإصابة بالكورونا فيهم .
15. بعد شهر من أول حظر تجول تلاه إغلاق جديد في 30 أكتوبر، يتوقع أن يستمر حتى ديسمبر على أقل تقدير.


وأشار إلى أن أبرز أسباب انتشار الفيروس في فرنسا البرودة ، وانخفاض الرطوبة ، والسلوكيات الفردية التى لم تلتزم بالتدابير الوقائية خاصة الكمامة والابتعاد الاجتماعى و التجمعات.

خبير مناعة مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة خبير مناعة مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة
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