شاهد.. سيارة "على عش الحب" لـ رشدي أباظة وشادية فى الزوجة 13

على الرغم من مرور سنوات على هذا الفيلم، إلا أنه ما زال له طابع خاص، فيلم (الزوجة ال13) بطولة الفنان الراحل رشدي أباظة والفنانة شادية، يحتوي على مشهد من أجمل مشاهد السينما المصرية في عصره والذي علق في أذهان الجمهور إلى الآن وهو مشهد أغنية (على عش الحب).





جاءت السيارة عنصرا أساسيا في المشهد بعد جلوس رشدي أباظة وشادية بداخلها ومن ثم قيام الأخيرة بالغناء، إلا أن هذه السيارة تركت بصمة في ذهن المشاهدين كلما وقعت أمام أعينهم وكلما تذكروا هذا المشهد أو الأغنية الموجودة به تبادر إلى أذهانهم صورة هذه السيارة الكاديلاك موديل عام ١٩٦٠.





حظيت السيارة كاديلاك موديل ١٩٦٠ على شهرة كبيرة لأنها من أكثر السيارات ترفا ورفاهية في هذا الوقت حيث كانت السيارة كوبيه أمريكية الصنع ذات بابين فقط وتستمد قوتها من محرك سعته ٨ سلندر وبقوة دفع خلفي.





أثبتت هذه السيارة جدارتها بقوة حتى الآن حيث اهتم بعض محبي هذه السيارة بالقيام ببعض التعديلات عليها لتواكب العصر حيث زودت قاموا بتركيب مكيف للهواء وناقل حركة أوتوماتيك ومحرك سعة ٦٩٠٠ سي سي.



