لامبورجيني تطرح هوراكان lamborghini huracan sto .. صور

اعلنت شركة لامبورجيني رسميًا عن طرح سيارتها الجديدة لامبورجيني هوراكان lamborghini huracan sto والتي تتميز بديناميكيتها الهوائية وأدائها المذهل لتُصبح واحدة من أفضل السيارات الخارقة على لامبورجيني هوراكان lamborghini huracan sto قوتها من محرك V10 سعة 5200 سي سي بقوة 640 حصان وعزم 565 نيوتن متر . والتي تتميز بديناميكيتها الهوائية وأدائها المذهل لتُصبح واحدة من أفضل السيارات الخارقة على حلبات السباق تستمد









تعمل لامبورجيني هوراكان lamborghini huracan sto بنظام دفع خلفي، بنسبة وزن إلى قوة تبلغ 2.09 كجم/حصان هذه القوة تُترجم بالفعل إلى أداء قوي على الطريق .





تتسارع لامبورجيني هوراكان lamborghini huracan sto من 0 إلى 100 كم/س في 3 ثوان فقط، ومن 0 إلى 200 كم/س في 9 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى 310 كم/س، كما أنها معدة بشكل مثالي للمضامير الأكثر تطلبًا في العالم، إلا أنها مصممة للسير على الطرق .





تصميم لامبورجيني هوراكان lamborghini huracan sto مستوحي من طرازات Squadra Corse و الرفرف الخلفي مستوحى من سوبر تروفيو EVO، والذي يعمل كمأخذ هواء للمحرك، وفي الوقت نفسه، يتميز غطاء المحرك بمغرفة هواء مدمجة .





تحصل السيارة لامبورجيني هوراكان lamborghini huracan sto على زعنفة قرش وجناح خلفي قابل للضبط، وقنوات تبريد للمكابح الأمامية ومكابح بريمبو CCM-R، كما يأتي الهيكل مكون من ألياف الكربون بنسبة 75%.





تمتلك لامبورجيني هوراكان lamborghini huracan sto أفضل توازن هوائي لسيارة دفع خلفي وفقًا للامبورجيني، حيث تحصل على كفاءة تدفق هواء أفضل بنسبة 37% وقوة سفلية أكبر بنسبة 53% من هوراكان بيرفورمانتي، في حين يبلغ وزنها 1,339 كجم فقط .





لامبورجيني هوراكان lamborghini huracan sto بها ثلاثة أوضاع قيادة جديدة فيها وهم STO وTrofeo وPioggia، فوضع STO مخصص للقيادة على الطريق، بينما يُركز وضع Trofeo على منحك الأداء الذي تحتاجه على حلبات السباق، ووضع Pioggia يُحسن نظام التحكم في الجر وتوجيه عزم الدوران ونظام ABS لتعامل أفضل في الأجواء الرطبة.



