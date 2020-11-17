تصميم تخيلي للسيارة بورش ماكان porsche macan الكهربائية بالكامل .. صور

قامت شركة بورش عملاق صناعة السيارات الفارهه بالكشف عن السيارة الاختبارية التي تستند إليها أول سيارة SUV اختبارية من صانعة السيارات الرياضية وهي بورش ماكان porsche macan الكهربائية بالكامل .
تحيل المصممون ما قد تبدو عليه بورش بورش ماكان porsche macan ليخرج لنا تصميم تخيلي أنيق و قد لا يكون مشابهًا بشكل كامل للتصميم النهائي، إلا أنه يتناسب مع لغة تصميم بورش الحالية.
ستحصل بورش ماكان porsche macan على شريط إضاءة ليد كامل العرض والذي رأيناه في العديد من السيارات الإنتاجية الحديثة من بورش والعديد من التحديثات الاخري التي سيتم الكشف عنها بعد طرح السيارة رسميا .
بورش ماكان porsche macan تحتوي على نظام تعليق هوائي، ونظام متقدم بجهد 800 فولت قادر على شحن البطارية بسرعة كبيرة، وكذلك حزم بطاريات مختلفة تزيد سعتها عن 483 كم لكل شحنة .
جدير بالذكر أن بورش كشفت عن فئة بورش باناميرا 2021 porsche panamera تيربو الهايبرد في مصر وهي أقوى سيارات بورش على الإطلاق، كما أنها ثاني أقوى سيارة بورش حاليًا .