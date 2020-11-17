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سيارات

تصميم تخيلي للسيارة بورش ماكان porsche macan الكهربائية بالكامل .. صور

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:01 م
بورش ماكان porsche
بورش ماكان porsche macan الكهربائية
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اشرف عطية
قامت شركة بورش عملاق صناعة السيارات الفارهه بالكشف عن السيارة الاختبارية التي تستند إليها أول سيارة SUV اختبارية من صانعة السيارات الرياضية وهي بورش ماكان porsche macan الكهربائية بالكامل .


تحيل المصممون ما قد تبدو عليه بورش بورش ماكان porsche macan ليخرج لنا تصميم تخيلي أنيق و قد لا يكون مشابهًا بشكل كامل للتصميم النهائي، إلا أنه يتناسب مع لغة تصميم بورش الحالية.

ستحصل بورش ماكان porsche macan على شريط إضاءة ليد كامل العرض والذي رأيناه في العديد من السيارات الإنتاجية الحديثة من بورش والعديد من التحديثات الاخري التي سيتم الكشف عنها بعد طرح السيارة رسميا .

جدير بالذكر أن بورش كشفت عن فئة بورش باناميرا 2021 porsche panamera  تيربو الهايبرد في مصر وهي أقوى سيارات بورش على الإطلاق، كما أنها ثاني أقوى سيارة بورش حاليًا .

تأتي بورش باناميرا 2021 porsche panamera بمحرك V8 تيربو مزدوج 4000 سي سي بقوة 571 حصانا مع بطارية 17.9 كيلوواط\س ومحرك كهربائي بقوة 136 حصانا، ما يعني وصول القوة الإجمالية إلى 699 حصانا، والعزم الإجمالي 870 نيوتن متر.


وتتسارع بورش باناميرا 2021 porsche panamera تيربو هايبرد من الصفر إلى 96 كلم\س في 3 ثواني فحسب بسرعة قصوى 315 كيلو متر في الساعة.

تأتي بورش باناميرا 2021 porsche panamera نسخة هايبرد أقل قوة "باناميرا 4 إي هايبرد" بمحرك V6 تيربو مزدوج بالتوازي مع محرك كهربائي بقوة إجمالية 461 حصانا وسرعة قصوى 280 كيلو مترا في الساعة.


بورش ماكان porsche macan تحتوي على نظام تعليق هوائي، ونظام متقدم بجهد 800 فولت قادر على شحن البطارية بسرعة كبيرة، وكذلك حزم بطاريات مختلفة تزيد سعتها عن 483 كم لكل شحنة .
تصميم تخيلي للسيارة بورش ماكان porsche macan الكهربائية بالكامل .. صور
تصميم تخيلي للسيارة بورش ماكان porsche macan الكهربائية بالكامل .. صور
تصميم تخيلي للسيارة بورش ماكان porsche macan الكهربائية بالكامل .. صور
تصميم تخيلي للسيارة بورش ماكان porsche macan الكهربائية بالكامل .. صور
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تصميم تخيلي للسيارة بورش ماكان porsche macan الكهربائية بالكامل .. صور

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