Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أودي تطرح audi sq2 موديل 2021 فيس ليفت رسميا.. صور

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:30 م
اودي audi sq2
اودي audi sq2
Advertisements
اشرف عطية
أعلنت شركة أودي audi عملاق صناعة السيارات الألمانية، عن طرح السيارة اودي audi sq2 موديل 2021 فيس ليفت بتحديثات خارجية للشبك الأمامي وفوانيس أمامية ليد ماتريكس جديدة و فوانيس ليد في الخلف.



وتأتي أودي audi sq2 بمحرك 2000 سي سي بقوة 300 حصان وعزم 400 نيوتن متر ونظام كواترو للدفع الرباعي والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك سبع سرعات.


وتتسارع أودي audi sq2 من 0 وحتى 100 كيلو متر في الساعة خلال 4.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى حتى 250 كيلو مترا في الساعة وبها تكييف هواء أوتوماتيك ومقود رياضي جديد متعدد الوظائف ونظام ملاحة MMI بلس ومقصورة أودي الافتراضية وخدمة واي فاي.


سعر أودي audi sq2 

فتحت أودي audi باب الطلب على أودي audi sq2 موديل 2021 في أوروبا بسعر يبدأ من 45,700 يورو، أي ما يعادل 850.000 جنيه مصري دون جمارك.


وكانت شركة أودي أعلنت عبر موقعها الرسمي عن زيادة أسعار اودي a3 في مصر، أن أسباب زيادة أسعار موديلات أودي audi a3 سيدان، ترجع إلى زيادة سعر الصرف اليورو أمام الجنيه بواقع 2 جنيه.


وقالت الشركة إن الشكل الجديد من السيارة أودي audi a3 سيقدم في عام 2021، ومن المتوقع أن يكون سعره بين 650.000 جنيه حتي 680.000 جنيه.
أودي تطرح audi sq2 موديل 2021 فيس ليفت رسميا.. صور
أودي تطرح audi sq2 موديل 2021 فيس ليفت رسميا.. صور
أودي تطرح audi sq2 موديل 2021 فيس ليفت رسميا.. صور
أودي تطرح audi sq2 موديل 2021 فيس ليفت رسميا.. صور
أودي تطرح audi sq2 موديل 2021 فيس ليفت رسميا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رسميا أودي تطرح audi q5 sportback الجديدة موديل 2021.. صور

سعر أودي audi a3 اليوم في مصر.. صور

مواصفات واسعار أودي Audi A4 اليوم في مصر .. صور

سعر ومواصفات أودي Audi A5 بتحديث اليوم .. صور

بعد طرحها رسميا.. تعرف على السيارة أودى audi q3.. صور

أسعار ومواصفات أودي audi q2 في مصر.. صور

ترشيحاتنا

بجمبسوت ملفت.. إنجي خطاب في جلسة تصوير جديدة

قتلى وجرحى في انفجار قوي جنوبي إسرائيل

لاعبو المقاصة يتمكسون بالرحيل عن الفريق

الأعلى للآثار يعلن اكتشاف مقبرة مغلقة من 2500 سنة قبل الميلاد.. فيديو

بعد إصابته بكورونا.. شوبير يكشف مصير مشاركة حازم إمام فى نهائى إفريقيا

بعد اقتحامه مطعما .. تصرف غير متوقع من لص يجعله مثارًا للسخرية.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل مكمل غذائي للوقاية من السكتة الدماغية

أودي تطرح audi sq2 موديل 2021 فيس ليفت رسميا.. صور

جنازة عسكرية مهيبة.. تشييع جثمان اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة..صور