أودي تطرح audi sq2 موديل 2021 فيس ليفت رسميا.. صور

أودي audi عملاق اودي audi sq2 موديل 2021 فيس ليفت أعلنت شركةعملاق صناعة السيارات الألمانية، عن طرح السيارةموديل 2021 فيس ليفت بتحديثات خارجية للشبك الأمامي وفوانيس أمامية ليد ماتريكس جديدة و فوانيس ليد في الخلف.













وتأتي أودي audi sq2 بمحرك 2000 سي سي بقوة 300 حصان وعزم 400 نيوتن متر ونظام كواترو للدفع الرباعي والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك سبع سرعات.











وتتسارع أودي audi sq2 من 0 وحتى 100 كيلو متر في الساعة خلال 4.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى حتى 250 كيلو مترا في الساعة وبها تكييف هواء أوتوماتيك ومقود رياضي جديد متعدد الوظائف ونظام ملاحة MMI بلس ومقصورة أودي الافتراضية وخدمة واي فاي.









سعر أودي audi sq2





فتحت أودي audi باب الطلب على أودي audi sq2 موديل 2021 في أوروبا بسعر يبدأ من 45,700 يورو، أي ما يعادل 850.000 جنيه مصري دون جمارك.







