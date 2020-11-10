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سيارات

امتنع عن تنظيف فلتر هواء محرك السيارة بهذه الطريقة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:00 م
تنظيف فلتر هواء
تنظيف فلتر هواء محرك السيارة
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اشرف عطية
يعتبر فلتر الهواء من أهم الأشياء التي تساعد المحرك على العمل بشكل صحيح، وهو المسئول الأول عن إدخال الهواء النقي لاحتراق الوقود بداخل غرف الاحتراق الموجودة في السيارة . 


وفي حالة انسداد فلتر الهواء يقل عزم المحرك، كما يحدث له تقطيع أثناء السير، وقد تتوقف السيارة أيضًا، ويتساءل كثير من السائقين هل يجب تنظيف الفلتر أم تغييره في حالة انسداده.

وظائف فلتر الهواء داخل المحرك : 

1- يعمل على تنقية الهواء الداخل إلى محرك السيارة
2- ضخ الهواء اللازم لاحتراق الوقود بداخل غرفة الاحتراق الداخلي للمحرك
3- يساعد  على تقليل استهلاك الوقود
4- يمنح السيارة أفضل أداء وعزم وقوة للمحرك أثناء القيادة

ويجب عدم تنظيف فلتر الهواء، لأن الفلتر عبارة عن أنسجة صغيرة جدًا متشابكة ببعضها البعض “مربعات صغيرة جدًا جدًا” تمنع الأوساخ من الدخول إلى المحرك، وبمجرد ضخ الهواء لتنظيف الفلتر فإن هذه الأنسجة المشبوكة ستتسع، مما يفقد الفلتر وظيفته لذلك يجب عدم تنظيفه أو القيام بتنظيفه بشكل احترافي دون إلحاق الضرر بالأنسجة المشبوكة فى الفلتر أو قم بتنظيفة بطريقة احترافية دون أن تضر الأنسجة. 

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