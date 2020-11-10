امتنع عن تنظيف فلتر هواء محرك السيارة بهذه الطريقة

يعتبر فلتر الهواء من أهم الأشياء التي تساعد المحرك على العمل بشكل صحيح، وهو المسئول الأول عن إ دخال الهواء النقي لاحتراق الوقود بداخل غرف الاحتراق الموجودة في السيارة .









وفي حالة انسداد فلتر الهواء يقل عزم المحرك، كما يحدث له تقطيع أثناء السير، وقد تتوقف السيارة أيضًا، ويتساءل كثير من السائقين هل يجب تنظيف الفلتر أم تغييره في حالة انسداده.





وظائف فلتر الهواء داخل المحرك :

1- يعمل على تنقية الهواء الداخل إلى محرك السيارة 2- ضخ الهواء اللازم لاحتراق الوقود بداخل غرفة الاحتراق الداخلي للمحرك 3- يساعد على تقليل استهلاك الوقود 4- يمنح السيارة أفضل أداء وعزم وقوة للمحرك أثناء القيادة



