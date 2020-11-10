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سيارات

سعر ومواصفات مازدا 3 mazda اليوم في مصر..صور

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:58 ص
مازدا 3 mazda
مازدا 3 mazda
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اشرف عطية
طرحت شركة مازدا مؤخرا السيارة مازدا 3 mazda التي تنتمي لفئة السيارات السيدان متوسطة الحجم وتأتي  بمحرك  رباعي الأسطونات، سعة 1600 سي سي يعطي قوة قدرها 105 أحصنة وعزم أقصى للدوران 143 نيوتن متر .


الامان في مازدا 3 mazda

حصلت مازدا 3 mazda على تجهيزات أمان قياسية مثل وجود وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي ومكابح مانعة للإنزلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD ونظام الكبح المساعدة BA . 

تأتي مازدا 3 mazda بنظام منع إدارة المحرك مع نظام تنبيه لحماية السيارة من السرقة أما من حيث التجهيزات الإختيارية فقد حصلت مازدا 3 mazda على مصابيح أمامية من فئة زينون ونظام دخول ذكي مع زر لإدارة المحرك بدون مفتاح . 

كماليات مازدا 3 mazda

مازدا 3 mazda بها مقاعد وعجلة قيادة من الجلد مع لوحة عدادات رياضية مع شاشة أمامية Head-Up Display لعرض معلومات القيادة مثل سرعة السيارة واتجاهات نظام الملاحة ... كما توفر عجلة القيادة وحدات للتحكم بنظام الوسائط المتعددة ونظام مثبت السرعة إلى جانب شاشة تاتش لعرض ترفيهية بقياس 7 انش .

سعر في مصر مازدا 3 mazda

تبدأ اسعار مازدا 3 mazda من 234.900 جنيه حتي 389.900 جنيه. 
سعر ومواصفات مازدا 3 mazda اليوم في مصر..صور
سعر ومواصفات مازدا 3 mazda اليوم في مصر..صور
سعر ومواصفات مازدا 3 mazda اليوم في مصر..صور
سعر ومواصفات مازدا 3 mazda اليوم في مصر..صور
سعر ومواصفات مازدا 3 mazda اليوم في مصر..صور

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