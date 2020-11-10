سعر ومواصفات مازدا 3 mazda اليوم في مصر..صور

طرحت شركة مازدا مؤخرا السيارة مازدا 3 mazda التي تنتمي لفئة السيارات السيدان متوسطة الحجم وتأتي بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1600 سي سي يعطي قوة قدرها 105 أحصنة وعزم أقصى للدوران 143 نيوتن متر .
الامان في مازدا 3 mazda
حصلت مازدا 3 mazda على تجهيزات أمان قياسية مثل وجود وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي ومكابح مانعة للإنزلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD ونظام الكبح المساعدة BA .
تأتي مازدا 3 mazda بنظام منع إدارة المحرك مع نظام تنبيه لحماية السيارة من السرقة أما من حيث التجهيزات الإختيارية فقد حصلت مازدا 3 mazda على مصابيح أمامية من فئة زينون ونظام دخول ذكي مع زر لإدارة المحرك بدون مفتاح .
كماليات مازدا 3 mazda
مازدا 3 mazda بها مقاعد وعجلة قيادة من الجلد مع لوحة عدادات رياضية مع شاشة أمامية Head-Up Display لعرض معلومات القيادة مثل سرعة السيارة واتجاهات نظام الملاحة ... كما توفر عجلة القيادة وحدات للتحكم بنظام الوسائط المتعددة ونظام مثبت السرعة إلى جانب شاشة تاتش لعرض ترفيهية بقياس 7 انش .
سعر في مصر مازدا 3 mazda
تبدأ اسعار مازدا 3 mazda من 234.900 جنيه حتي 389.900 جنيه.