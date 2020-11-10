سعر ومواصفات مازدا 3 mazda اليوم في مصر..صور

مازدا 3 mazda التي تنتمي لفئة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1600 سي سي يعطي قوة قدرها 105 أحصنة وعزم أقصى للدوران 143 نيوتن متر . طرحت شركة مازدا مؤخرا السيارةالتي تنتمي لفئة السيارات السيدان متوسطة الحجم وتأتي









الامان في مازدا 3 mazda





حصلت مازدا 3 mazda على تجهيزات أمان قياسية مثل وجود وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي ومكابح مانعة للإنزلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD ونظام الكبح المساعدة BA .





تأتي مازدا 3 mazda بنظام منع إدارة المحرك مع نظام تنبيه لحماية السيارة من السرقة أما من حيث التجهيزات الإختيارية فقد حصلت مازدا 3 mazda على مصابيح أمامية من فئة زينون ونظام دخول ذكي مع زر لإدارة المحرك بدون مفتاح .





كماليات مازدا 3 mazda



