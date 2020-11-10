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سيارات

مقارنة بين مازدا 3 mazda وهيونداي النترا 2021 hyundai elantra.. صور

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:00 ص
هيونداي النترا 2021
هيونداي النترا 2021 hyundai elantra
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اشرف عطية
العديد من محبي السيارات ينتظرون طرح موديلات العام الجديد في هذه الفترة من كل عام، والبعض يفضل أن يتابع المقارنات بين الموديلات سواء من ناحية المحركات أو المواصفات والأسعار.
 

وفي هذا السياق، نعرض عليكم اليوم مقارنة بين هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد ومازدا 3 mazda.



مازدا 3 mazda تنتمي لفئة السيارات السيدان متوسطة الحجم وتأتي  بمحرك  رباعي الأسطونات، سعة 1600 سي سي يعطي قوة قدرها 105 حصانا وعزم أقصي للدوران 143 نيوتن متر.


الأمان في مازدا 3 mazda
وحصلت مازدا 3 mazda على تجهيزات أمان قياسية مثل وجود وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي ومكابح مانعة للانزلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD ونظام الكبح المساعدة BA.


تأتي مازدا 3 mazda بنظام منع إدارة المحرك مع نظام تنبيه لحماية السيارة من السرقة، أما من حيث التجهيزات الإختيارية فقد حصلت مازدا 3 mazda على مصابيح أمامية من فئة زينون ونظام دخول ذكي مع زر لإدارة المحرك بدون مفتاح.


كماليات مازدا 3 mazda
مازدا 3 mazda بها مقاعد وعجلة قيادة من الجلد مع لوحة عدادات رياضية مع شاشة أمامية Head-Up Display لعرض معلومات القيادة مثل سرعة السيارة واتجاهات نظام الملاحة، كما توفر عجلة القيادة وحدات للتحكم بنظام الوسائط المتعددة ونظام مثبت السرعة إلى جانب شاشة تاتش لعرض ترفيهية بقياس 7 انش.


سعر مازدا 3 mazda في مصر
تبدأ أسعار مازدا 3 mazda من 234.900 جنيه حتى 389.900 جنيه.


hyundai elantra 2021 
ELANTRA CN7 MY 2021
أما السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد، فتنتمي أيضا لفئة السيارات السيدان وتأتي بتصميم جذاب وقوي، رياضي شرس هجومي وبخطوط جانبية عريضة صارخة.


جاءت السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra بمحرك 1600 سي سي 140 حصانا متصل بفتيس ستيبترونيك من 7 سرعات، والفتيس ينجح في إبراز قوة المحرك فيأتي بقوة حصانية كبيرة.


الأمان في هيونداي النترا 2021 hyundai elantra
تأتي السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة، فتأتي بـ 6 اير باج في الأمام والخلف.
 

كماليات هيونداي النترا 2021 hyundai elantra
هيونداي النترا 2021 hyundai elantra جاءت بنظام hac الذي يعمل مع النزول من المرتفعات وبها فرامل abs المانعة للانزلاق وخاصية ebd لتوزيع الفرامل إلكترونيا.


أسعار هيونداي النترا 2021 hyundai elantra في مصر
هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد الفئة الأولى تباع بسعر 316.000 جنيه حتى 425.000 جنيه لأعلى فئة.
مقارنة بين مازدا 3 mazda وهيونداي النترا 2021 hyundai elantra.. صور
مقارنة بين مازدا 3 mazda وهيونداي النترا 2021 hyundai elantra.. صور
مقارنة بين مازدا 3 mazda وهيونداي النترا 2021 hyundai elantra.. صور
مقارنة بين مازدا 3 mazda وهيونداي النترا 2021 hyundai elantra.. صور
مقارنة بين مازدا 3 mazda وهيونداي النترا 2021 hyundai elantra.. صور

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