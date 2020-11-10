مقارنة بين مازدا 3 mazda وهيونداي النترا 2021 hyundai elantra.. صور

مازدا 3 mazda تنتمي لفئة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1600 سي سي يعطي قوة قدرها 105 حصانا وعزم أقصي للدوران 143 نيوتن متر. تنتمي لفئة السيارات السيدان متوسطة الحجم وتأتي









الأمان في مازدا 3 mazda

وحصلت مازدا 3 mazda على تجهيزات أمان قياسية مثل وجود وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي ومكابح مانعة للانزلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD ونظام الكبح المساعدة BA.









تأتي مازدا 3 mazda بنظام منع إدارة المحرك مع نظام تنبيه لحماية السيارة من السرقة، أما من حيث التجهيزات الإختيارية فقد حصلت مازدا 3 mazda على مصابيح أمامية من فئة زينون ونظام دخول ذكي مع زر لإدارة المحرك بدون مفتاح.











كماليات مازدا 3 mazda

مازدا 3 mazda بها مقاعد وعجلة قيادة من الجلد مع لوحة عدادات رياضية مع شاشة أمامية Head-Up Display لعرض معلومات القيادة مثل سرعة السيارة واتجاهات نظام الملاحة، كما توفر عجلة القيادة وحدات للتحكم بنظام الوسائط المتعددة ونظام مثبت السرعة إلى جانب شاشة تاتش لعرض ترفيهية بقياس 7 انش.