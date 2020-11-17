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سيارات

مرسيدس تختبر سيارتها الجديدة Mercedes cls فيس ليفت.. صور

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:52 م
مرسيدس mercides cls
مرسيدس mercides cls فيس ليفت الجديدة
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اشرف عطية
التقطت العدسات التجسسية صورا جديدة للسيارةـ مرسيدس mercides cls فيس ليفت الجديدة أثناء اختبارها، ومن أكثر الأشياء التي لفتت انتباه الجميع هو انخفاض السيارة على الأرض بشكل مبالغ فيه.
 


 تبدو السيارة مرسيدس mercides cls فيس ليفت الجديدة مماثلة لسيارة  mercides CLS 450 وmercides CLS 400d، حيث تظهر السيارة أثناء استعدادها للحصول على تحديثات منتصف العمر.


هذه الصور التجسسية للسيارة مرسيدس mercides cls فيس ليفت الجديدة لا تُظهر التصميم الداخلي، إلا أن أصحاب قوة الملاحظة سيلاحظون وجود سلك أخضر في قاعدة العمود A، وهو ما يُشير إلى أن هناك شيئا ما قيد الاختبار.


أما بقية مقصورة السيارة مرسيدس mercides cls فيس ليفت الجديدة تظهر في صور تجسسية أخرى دون تغيير، حتى أن مرسيدس لم تكلف نفسها عناء إخفاءها على الإطلاق.


جدير بالذكر أن مرسيدس كشفت عن أحدث إصداراتها القوية فى فئة الدفع الرباعي، وهو الطراز الجديد G Class AMG موديل 2021، لينضم فرد جديد لعائلة الـ SUV من مرسيدس.


ويبدو أن النسخة الجديدة التى ستصدر بشكل رسمي قريبًا جاءت بتعديلات أقوى من شقيقتها السابقة، بعدما أجرت الشركة حزمة من الاختبارات، ولأول مرة فى تاريخ مرسيدس تظهر سيارة فى نسختها الاختبارية بدون تمويهات عدا أجزاء بسيطة منها.
مرسيدس تختبر سيارتها الجديدة Mercedes cls فيس ليفت.. صور
مرسيدس تختبر سيارتها الجديدة Mercedes cls فيس ليفت.. صور
مرسيدس تختبر سيارتها الجديدة Mercedes cls فيس ليفت.. صور
مرسيدس تختبر سيارتها الجديدة Mercedes cls فيس ليفت.. صور
مرسيدس تختبر سيارتها الجديدة Mercedes cls فيس ليفت.. صور
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