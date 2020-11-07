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سيارات

سبب انسحاب مرسيدس من سباقات تطوير القيادة الذاتية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:16 ص
مرسيدس سي كلاس 2021
مرسيدس سي كلاس 2021
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اشرف عطية
أعلنت شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الألمانية على لسان المتحدث الرسمي بها اتخاذها قرارا بـ الانسحاب من سباق تطوير تقنيات القيادة الذاتية بالكامل من المستوى الخامس.


هذا القرار المفاجئ يجعل مرسيدس لم تستطع أن تنافس في السباقات مع العلم أن مرسيدس بالفعل تقدم أنظمة قيادة نصف ذاتية من المستوى الثالث في نسخة إس كلاس 2021 الجديدة، ولكن لن تهتم الشركة بتطوير المستويات الرابعة والخامسة من التوجيه الذاتي لسيارات الركاب .

وقال أولا كالينيوس المدير التنفيذي لدايملر المالكة لمرسيدس انه لابد من اتخاذ قرارات صارمة لتوفير النفقات ووقف الاستثمار في بعض المجالات الأقل ربحية وأهمية لمستقبل العلامة الامر الذي جعل الجميع ان يعرف السبب الرئيسي وراء هذا القرار .

جدير بالذكر انه ظهرت مؤخرا لقطات تجسسية عديدة للوحش الألماني مرسيدس سي كلاس 2021 mercedes c class الجديدة كليا وها هي تظهر مؤخرا بتمويهات بسيطة تبرز أنوثتها وجماله . 

تمتلك مرسيدس سي كلاس 2021 mercedes c class لغة تصميم فاتنة برؤية خطوط جسد رشيق ومصابيح خلفية أفقية كما تبدو السيارة أكثر ديناميكية من شقيقتها الكُبرى . 

تأتي نسخة مرسيدس سي كلاس 2021 mercedes c class amg بأكصدامات كبيرة وعتبات جانبية ذات مظهر رياضي تتماشى مع جنوط AMG الجميله . 


بالدخول إلى مقصورة مرسيدس سي كلاس 2021 mercedes c class amg نتوقع أن تقترض الكثير من إشارات التصميم من اس كلاس 2021، في حين لم تظهر المقصورة بوضوح في الصور، لكننا رأينا أجزاءً منها في صور تجسسية سابقة، حيث ستحصل على نفس أجهزة القياس الرقمية ونفس شاشة النظام الترفيهي المائلة المُستخدمتين في اس كلاس الجديدة.

تأتي مرسيدس سي كلاس 2021 mercedes c class AMG بمحرك V8 دبل تيربو 4000 سي سي او محرك 2000 سي سي تيربو احادي بقوة 500 حصان و لم تعلن مرسيدس حتي الان عن المحرك بشكل رسمي . 

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