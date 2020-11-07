سبب انسحاب مرسيدس من سباقات تطوير القيادة الذاتية

أعلنت شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الألمانية على لسان المتحدث الرسمي بها اتخاذها قرارا بـ الانسحاب من سباق تطوير تقنيات القيادة الذاتية بالكامل من المستوى الخامس.









هذا القرار المفاجئ يجعل مرسيدس لم تستطع أن تنافس في السباقات مع العلم أن مرسيدس بالفعل تقدم أنظمة قيادة نصف ذاتية من المستوى الثالث في نسخة إس كلاس 2021 الجديدة، ولكن لن تهتم الشركة بتطوير المستويات الرابعة والخامسة من التوجيه الذاتي لسيارات الركاب .





وقال أولا كالينيوس المدير التنفيذي لدايملر المالكة لمرسيدس انه لابد من اتخاذ قرارات صارمة لتوفير النفقات ووقف الاستثمار في بعض المجالات الأقل ربحية وأهمية لمستقبل العلامة الامر الذي جعل الجميع ان يعرف السبب الرئيسي وراء هذا القرار .



